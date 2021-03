Foto: Mikael Fritzon/TT / TT NYHETSBYRÅN

Ordfører etter Vetlanda-angrep: − Et mareritt

Syv personer ble skadet da en mann i 20-årene onsdag ettermiddag gikk til angrep på flere personer.

Av Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

– Dette er en kommune i sjokk, og ut ifra det vi ser fra hele landet, så er det et land som er i sjokk. Det er et mareritt, sier Vetlanda kommunes ordfører Henrik Tvarnö på en pressekonferanse torsdag.

Han forklarer at det er vanskelig å fatte at syv personer ble skadet da en mann onsdag ettermiddag gikk til angrep på flere personer med en knivlignende gjenstand.

Tilstanden til tre av dem skal være livstruende.

I tillegg er den mistenkte gjerningspersonen, en 22 år gammel afghansk mann som kom til Sverige i 2018, også skadet. Han ble skutt av politiet, og er innlagt på sykehus.

Saken etterforskes som drapsforsøk, men politiet utelukker ikke et terrormotiv. Sveriges statsminister Stefan Löfven fordømmer angrepet og sier han tenker på ofrene.

Ordføreren oppfordrer folk til å ikke spre rykter om angrepet. Kommunedirektør Magnus Färjhage omtaler det som en fryktelig hendelse.

– Det er en vanvittig ting som har skjedd. Det er vanskelig å forstå. Våre tanker går til de som er skadet og deres pårørende. Vi krysser fingrene for at de som er rammet skal klare seg på best mulig måte, sier han.

Kommunen kan ikke svare på spørsmål rundt selve hendelsen, eller gjerningspersonen, og henviser til politiet for dette. De har varslet pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Ifølge Aftonbladet er 22-åringen tidligere dømt for narkotikalovbrudd. Det skal dreie seg om cannabisbruk.

Avisen har snakket med flere personer i Vetlanda, som sier at 22-åringen er et kjent ansikt i sentrum. Enkelte oppgir at det har virket som at mannen har følt seg dårlig.