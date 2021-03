OFFENSIV START: Allerede på dag én signerte Joe Biden 17 presidentordre. Likevel forventer ekspertene at Biden snart vil møte de harde realitetene i Kongressen. Foto: Evan Vucci / AP

Derfor kan drastisk lovendring bli Bidens løsning

Eksperter levner president Joe Bidens «overhaling» av det amerikanske samfunnet lite håp. En lovendring må da til – men den kan bli skjebnesvanger for demokratene i det lange løp.

Av Daniel Lundby Olsen

Publisert:

Joe Biden har gått hardt ut for å fjerne Donald Trumps politikk. Den nyvalgte presidenten har samtidig gitt utrykk for at han ønsker store endringer.

Det er spesielt seks områder Biden ønsker å vektlegge, ifølge CNN. Det gjelder en corona-hjelpepakke, klimapolitikk, infrastruktur, innvandring, helsetjenester, og likestilling og inkludering.

Først ut kommer en hjelpepakke på 1900 milliarder amerikanske dollar for motvirke pandemien. Meningsmålingene viser at 76 prosent av befolkningen støtter krisepakken. Det gjør også store deler av amerikansk næringsliv.

Republikanerne har gitt klare signal på at de ikke kommer til å støtte pakken når den skal opp i senatet. Det til tross for at flere moderate republikanere støtter krisehjelpen.

EKSPERT: Professor i politikk ved Columbia University i New York, Robert Y. Shapiro. Foto: Columbia University

– Det er bevisst fra republikanernes side. Da vil ikke demokratene kunne vise til noen «seirer» ved valget neste år, og dermed gjøre det lettere for republikansk flertall i kongressen, sier professor i politikk ved Columbia University i New York, Robert Y. Shapiro, til VG.

– Kan slå tilbake på dem selv

Det finnes en løsning for Joe Biden: Det amerikanerne kaller «the nuclear option».

Det innebærer å fjerne kravet om 60 stemmer for å stanse debatten om et lovforslag i senatet. I praksis kreves det kun 50 stemmer for å vedta en lov, men loven kan ikke vedtas før debatten avsluttes. Ergo er det vanskelig å vedta en lov uten 60 stemmers støtte.

I slutten av januar ville republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, ha forsikringer fra demokratene om å ikke fjerne denne reglen. Flere krefter i USA har tatt til orde for at demokratene bør vurdere dette, skulle republikanerne nekte å samarbeide.

– Men det er lite sannsynlig at dette blir en realitet. Selv innad i demokratene er det flere som nekter å vurdere en slik løsning, blant annet Joe Manchin (Vest-Virginia), sier Minerva-skribent Jan Arild Snoen.

EN MULIG MIDDELVEI: USA-kjenner Jan Arild Snoen sier Biden kan vende seg mot moderate republikanere for å gjennomføre politikken sin, men da risikere han kritikk fra begge partier. Han tror Biden vil gå «rundt» kongressen med presidentnordre, som også hans to forgjengere i stor grad gjorde. FOTO: Privat

– Hvis det er så enkelt å fjerne denne regelen, hvorfor gjøres det ikke?

– Fordi det kan slå tilbake på dem selv hvis de taper ved neste valg. Det er muligheter for å få gjennom store reformer i USA, men fremgangsmåten har såpass store konsekvenser hvis de taper flertallet i kongressen, at ingen tørr gå den veien, påpeker USA-kjenner og tidligere SV-politiker, Kjetil Raknes.

«Kamuflert» politikk

Men det er ikke utelukkende polariseringen som gjør at tiltakspakken møter motstand.

Snoen sier at mye av forslaget er «kamuflert» demokratisk politikk som ikke kan relateres til bekjempelse av pandemien. På tirsdag måtte demokratene fjerne to punkter i pakken, knyttet til infrastruktur.

– Biden møter også motstand innad i partiet, deriblant fra kollegaer i den gamle Obama-administrasjonen, som mener han er for raus i pengebruken, understeker Snoen.

Hilmar Mjelde, seniorforsker ved NORCE, sier det er liten tvil om at krisepakken vil bli vedtatt. Politiske kriser er en av de få omstendighetene der presidenter får gjennom sine lovforslag, påpeker han.

INGEN LETT LØSNING: Forsker og USA-ekspert Hilmar Mjelde mener det beste virkemiddelet for Joe Biden er å sikre seg støtte blant velgerne. Da blir det vanskeligere for republikanerne å protestere veldig høylytt til politikken. Foto: UiB

Ingen hjelp å få

Ekspertene er samstemte at krisepakken blir en seier for Biden. Men at det med all sannsynlighet stopper der.

– Det finnes også konservative demokrater som kan slå seg vrange. Senator Joe Manchin har allerede flagget skepsis til klimapolitikken Joe Biden vil føre. Kyrsten Sinema fra Arizona har gått ut mot økning av minstelønnen, sier Jan Arild Snoen.

– Hvilke krefter kan Joe Biden vende seg til da, for å få igjennom politikken?

– Det er det som er problemet. Det finnes ingen krefter å vende seg til, understreker USA-kjenner og tidligere SV-politiker Kjetil Raknes til VG.

Det betyr at Joe Biden i stor grad kan vente seg en arbeidshverdag som sin tidligere sjef, Barack Obama, hadde etter han tapte flertallet i Kongressen i 2011.

– Men et samarbeid blir enda mindre sannsynlig i dag, fordi republikanere er enda mer høyrevridd og polarisert enn for ti år siden, sier professor Shapiro.

KONSERVATIV: Demokraten Joe Manchin representerer kullstaten Vest-Virginia. Strengere klimapolitikk kan gjøre at jobber forsvinner i delstaten, sier Jan Arild Snoen. Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

– «Dead on arrival»

Forslag til en ny valglov ble godkjent av Representantens hus onsdag. Den innebærer at det skal bli lettere å registrere og å avgi stemme via post. Også personer med kriminelt rulleblad skal få tilbake retten til å stemme.

– Den er «dead on arrival» i Senatet, som en sier. Foruten kanskje en infrastrukturpakke, tviler jeg på at Biden får flere store reformer gjennom i Kongressen de neste fire årene, sier Hilmar Mjelde.

Kjetil Raknes sier at demokratene har en oppslutning på nesten 70 prosent blant befolkningen, men at det amerikanske valgsystem, med små stater som får uproporsjonalt mange representanter i kongressen basert på folketall, knebler all politisk handling i Washington.

– Det republikanske partiet har ingen interesse av en utvidet stemmelov for minoriteter. Eller ha et velfungerende demokrati for den saks skyld.