OVERLEVER: Dette er stua, soverommet og transporten til Shane Floris (24). Seks kvelder i uken jobber han fra midnatt til klokken 08.00 med renhold på et badeland, for 75 kroner timen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Pandemi og vinterstorm: Shane (24) bor nå i bilen sin

AUSTIN (VG) Først kom viruset til Texas. Så kom minusgradene. For noen var det nok til å avlyse et liv i den amerikanske middelklassen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det står en sliten Honda CR-V fra år 2000 i en rolig sidegate langt nord i Austin i Texas. Her bor 24 år gamle Shane Floris.

– Den stormen sendte meg bare så langt ned i møkka, sier han.

Da det kaldeste vinterværet på generasjoner la seg tykt over Texas i februar bodde han i leiligheten til en kamerat. Kulden ødela rørene, varmeanlegget – og fundamentet.

Vaktmesterne stengte ned hele leilighetskomplekset. Floris hadde ikke noe annet sted å dra enn bilen sin.

Floris er blant mange i Texas som ble spesielt hardt rammet av de brutale minusgradene delstaten var totalt uforberedt på.

Pandemien hadde allerede slått luften ut av deres privatøkonomi. Men de hadde fortsatt et sted å bo. Det tok vinterstormen.

forrige







fullskjerm neste HJEMLØS: Shane Floris dro fra Denver i Colorado til Austin i Texas da broren døde. Her klarte han seg bra i fem år som varmepumpetekniker. Pandemien tok jobben samtidig som husleien ble satt opp 33 prosent.

Deler ut vann

På en parkeringsplass utenfor Creedmoor Community Center sørøst for Austin står Susanna Woody med andre frivillige og deler ut bokser med mat og bunter med vannflasker.

Det er snart gått tre uker siden vinterværet forsvant, men bilene renner inn og sjåførene takker for all hjelp de kan få. Del Valle-området her i øst-Austin er trolig byens fattigste.

– 89 prosent av barna i vårt skoledistrikt er økonomisk underprivilegert. 95 prosent av befolkningen er svarte eller latino, forteller Woody, som deltar i hjelpearbeidet ved siden av en fulltidsjobb og tre egne barn.

Les også: Nå har Texas åpnet «100 prosent»

forrige







fullskjerm neste VANN TIL FOLKET: Susanna Woody er trebarnsmor og fulltidsarbeidende. Men hun er også leder for Del Valle Community Coalition. Torsdag forrige uke deltok hun i vann- og matutdeling. Tre uker etter vinterstormen i Texas er det fortsatt mange som trenger denne hjelpen.

– Ekstrem fattigdom

Mange lever i husvogner uten tilkobling til strøm- eller vannettet. Woody kaller området for en «mat- og helseørken» fordi det er så langt til matbutikker og helsetilbud. I tillegg er det i praksis ingen kollektivtransport.

– Vi har lommer av ekstrem fattigdom. De har hverken vann eller strøm. De må ha sine egne aggregater og henter vann i store vannbaljer, sier Woody og antar at tusenvis bor under slike forhold i husvogner.

Det er ingen stor overraskelse at pandemien også her har rammet skjevt med mange flere smittede enn ellers i Austin-området. Vinterstormen rammet også hardt.

– Når Austin mistet tilgang til vann og mat under vinterstormen tenkte jeg: «Gjett hva, mange her har aldri vann eller mat til vanlig. Nå føler dere det disse har følt hele sitt liv», sier Woody.

HUSVOGN: Pappa Arturo Jimenez sammen med sønnen Artorias Amadeus på tre år. De forsøker å få en drage opp og fly. Foto: Thomas Nilsson / VG

Lekkasjen som forandret alt

Arturo Jimenez mistet jobben i oppvasken på et cateringfirma 13. mars i fjor.

Den fjerde natten inn i Texas sin vinterstorm i februar hørte han dryppelyder. Han trodde det hadde begynt å regne utenfor.

Morgenen etter var vegg-til-vegg-teppet i leiligheten familien leide for 8600 kroner i måneden søkkvått. Det rant vann fra leiligheten over nedover veggene, over strømuttak og sikringsskap. Kulden hadde tatt rørene.

Leiligheten var ubeboelig og de måtte flykte til foreldrene til Jimenez. Her har de vært de siste ukene.

– Vi prøvde å redde noen av tingene våre, men de var gjennomtrukne i vann, sier Jimenez.

forrige









fullskjerm neste MUGG: Etter den store lekkasjen under vinterstormen i februar spredte muggen seg raskt i leiligheten Jimenez leide med familien sin.

Muggsopp og revne vegger

Svarte flekker av mugg spredte seg raskt på vegger og tak. Men Jimenez fikk ikke selskapet han leide til å gå inn i leiligheten til å erklære det ubeboelig. Senere ble bygningsarbeidere sendt inn for å rive vegger.

Bilder han har tatt viser stendere som gaper åpent med elektrisk anlegg hengende løst, og synlig isolasjon.

Ifølge Jimenez fikk familien beskjed om at det var «ubehagelig, men ikke ubeboelig» i leiligheten.

Han måtte av egen lomme bruke 6000 kroner på en mugginspektør for å bli løst fra leiekontrakten. Men møbler, senger og andre eiendeler var befestet av mugg før de fikk tømt leiligheten.

forrige





fullskjerm neste FAMILIEN: Arthur Jimenez (31) og samboeren Maria Romero (35) har sønnen Artorias Amadeus (3). Romero fikk datteren Jaqueline (19) da hun var 16 år.

Nytt liv i husvogn

– Hva gjør dere nå?

– Vi må forlate Austin helt, hvor jeg er født og oppvokst. Mitt hjem. Det har blitt så dyrt her og vi vil ikke bo i en leilighet igjen hvor det samme skjer på nytt, sier Jimenez.

Han viser til flere tilfeller hvor de ikke fikk hjelp med problemer. Som for eksempel lukten av gass.

– Vi skal flytte inn i en liten husvogn ute på landet og ta hånd om ting selv, svarer Jimenez.

– Den er eid av min onkel. Etter at han hørte hva som skjedde med oss tok han kontakt og sa at han hadde en trailer, sier hans kone Maria Romero.

De må pusse opp husvognen selv, men trenger å begynne å betale leia på 6300 kroner før de har kommet seg på beina. Håpet er å få lagt til side noen dollar slik at de om noen år kanskje kan vende tilbake til Austin.

Tenker på sønnen

Kona Maria har fortsatt en jobb og kan på en veldig bra måned tjene rundt 16.000 kroner som timeplanlegger på en helseklinikk. Men det har vært vanskelig å jobbe fullt under pandemien, så månedslønnen har dalt i takt med færre timer.

For foreldrene er det spesielt sårt å se hvordan det å brått miste sitt hjem påvirker sønnen på tre år. Sengen hans er borte, mange av lekene.

– Før dette var han ikke som han er nå, hvor han blir så frustrert over en drage eller en flaske vann. Han har også begynt å bite, sier hun.

– Hardt

Tilbake til Shane Floris som bor i en bil i nord-Austin.

Hans liv er slik: Seks kvelder i uken kjører han til et badeland, hvor han jobber som renholder fra midnatt til klokken 08.00 for 75 kroner i timen.

Så kjører han tilbake til sidegaten og forsøker å sove i fremsetet. Det blir lite sammenhengende søvn. Bilen ellers er stappfull av tingene hans.

– Hvordan er det å bo i en bil?

– Det er hardt. Det er det virkelig. De fleste ser på det som en enkel situasjon hvor man kun trenger å tenke på seg selv, men det er mye: Vedlikehold, slitasje, flytte den rundt. Hygiene er også vanskelig, svarer han og forteller at omtrent hele lønnen går med til å dekke utgifter på bilen.

HJELPER: Michelle Joseph har startet organisasjonen Drive By Howdy. Da VG skulle møte Shane Floris, var hun der og ga han påfyll av mat, et gasskjøkken og et telt. For Floris har opplevelsen av at mange bryr seg om hans situasjon vært til stor trøst. Foto: Thomas Nilsson / VG

Mistet familien

For ett år siden bodde Floris i en leilighet og jobbet som varmepumpetekniker. Så økte husleien fra 600 til 900 dollar. Han ble hjemløs. Pandemien kostet ham deretter jobben.

– Det var et slag i magen. Det var den verste følelsen jeg har hatt i mitt liv. Jeg hadde akkurat mistet hjemmet mitt. Jobben var det siste jeg hadde å holde fast i, sier han.

Han forteller hvordan han mistet begge foreldrene som gutt. Deretter vokste han opp hos sin eldre bror. Han var i forsvaret. Da Floris var 18 år fikk han beskjed om at broren var omkommet i tjeneste. Han måtte ut av leiligheten militæret betalte for.

Det siste halvåret har han hatt tak over hodet takket være vennen som lot han bo i leiligheten.

Nå er han hjemløs igjen.

– Før alt dette var jeg han som dro ut for å se om folk trengte hjelp. Men dette bare snudde opp ned på alt og gjorde meg til han som trengte hjelp selv, sier Floris.