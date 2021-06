Stor, internasjonal politioperasjon: Over 800 pågripelser – syv av dem i Norge

– Et sjeldent gjennombrudd, sier Europol-direktøren om politisamarbeidet som har ført til flere enn 800 arrestasjoner verden rundt. Syv av dem er i Norge.

Europol-direktøre Jean-Philippe Lecouffe trekker fram følgende funn fra den store, internasjonale politioperasjonen «Trojan Shield»: Mer enn 12.000 krypterte enheter har vært en del av nettverket politiet har fulgt med på og flere enn 800 personer er arrestert til sammen og politiet har gjort 700 ransakinger.

Operasjonen har vært et samarbeid mellom 17 land.

Syv av pågripelsen er i Norge, melder Kripos i en pressmelding.

– Som følge av informasjonen er syv personer pågrepet i forskjellige distrikt, siktet for alvorlig narkotikakriminalitet. Det er gjort betydelig beslag av narkotika og penger, sier politiadvokat Morten Stene ved Kripos.

Han kan ikke utelukke ytterligere pågripelser. I tillegg er det planlagt en pågripelse av en person i utlandet, men denne personene har en bakmannsrolle.

Pågripelser og beslag Flere enn 700 boliger er ransaket.

800 er pågrepet.

Åtte tonn kokain er beslaglagt.

22 tonn cannabis er beslaglagt.

To tonn syntetisk narkotika er beslaglagt.

Seks tonn stoff som brukes til fremstilling av syntetisk narkotika, er beslaglagt.

250 skytevåpen beslaglagt.

55 luksusbiler beslagtlagt.

I underkant av 400 millioner kroner i ulike valuta beslaglagt. Kilde: Europol Vis mer

Ny smugler-modus vekker oppsikt

Politiet har også oppdaget en ny metode for narkotikasmugling til Norge.

– Denne modusen var også ukjent for flere av våre internasjonale samarbeidspartnere, og har fått oppmerksomhet internasjonalt. Av hensyn til den videre etterforskningen ønsker vi ikke å gi noen detaljer om denne metoden, sier Stene.

– Sjeldent gjennombrudd

Ved å første bryte ned krypterte meldingstjenester, og deretter se hvor de kriminelle gikk for å snakke sammen – for så å drifte selve plattformen miljøene kommuniserte på, fikk politiet muligheten til å overvåke planene og samtalene deres.

– Det er en enorm mengde meldinger. Det er et sjeldent gjennombrudd, sier Europol-direktør Lecouffe om hvordan han mener politiet gjennom det store internasjonale samarbeidet har lyktes med sin metode for å jakte ned de kriminelle nettverkene.

les også Her planla kriminelle over hele Europa forbrytelser: Operasjon «Emma»

150 pågrepet i Sverige – venter flere

Tidlig om morgenen mandag 7. juni ble 70 personer pågrepet i Sverige, mange med stor innflytelse på narkotikamarkedet, sier den svenske etterretningssjefen Linda Staaf på pressekonferansen. Ytterligere 80 har blitt pågrepet siden da. Dermed er det minst 150 personer pågrepet, ifølge Staaf.

Politiet i Sverige gjorde samtidig mer enn 100 ransakinger. I tillegg er ytterligere fem svensker pågrepet i Spania.

– Internasjonalt politiarbeid viser at kriminelle aktører ikke er trygge noe sted, sier hun.

– Fikk se over 100 drapstrusler

Calvin Shivers i FBI understreker at organisert kriminalitet er en topprioritet i USA.

– Vi fikk se over 100 drapstrusler, se bilder av tonnevis av kokain som ble gjemt i frukt og hermetikk. Suksessen med operasjonen er et resultat av kommunikasjon, tålmodighet og et enormt internasjonalt samarbeid, sier han resultatene dette har gitt USA.

– Dette er et prakteksempel på hva vi kan oppnå når vi samarbeider over hele verden, sier han.

I Australia har den massive operasjonen gitt store resultater: Politiet har pågrepet 224 personer, beslaglagt 2700 tonn narkotika, 4,5 millioner dollar i cash og forhindret 21 drap, ifølge Jennifer Hurst fra det australske politiet.

PÅGREPET: En mann under ble pågrepet i Australia mandag 7. juni. Foto: Australian Force Police

I Nederland er 49 personer pågrepet og politiet har funnet 25 steder for både produksjon og oppbevaring av narkotika, Jannine Van Den Berg i det nederlandske politiet.

– Vi oppdager flere og flere forbindelser, sier hun.

16 land involvert

16 land er involvert i en av de største, internasjonale politiaksjonene mot gjengkriminelle. Europol og Kripos har bekreftet til VG at Norge er en del av innsatsen.

Den internasjonale operasjonen har fått navnet «Trojan Shield»/«Task Force Green light», og er et samarbeid mellom FBI, Europol, svensk, nederlandsk og australsk politi.

Europol opplyser at Australia, Østerrike, Canada, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Ungarn, Litauen, New Zealand, Nederland, Norge, Skottland, Sverige, Storbitannia og USA er involvert.

Europol omtaler aksjonen som en «enorm politiaksjon mot noen av verdens fremste kriminelle». De skriver også at det er en av de mest sofistikerte aksjonene for å hindre internasjonal kriminell aktivitet.

