Demonstrasjoner utenfor valglokale: «Slipp oss inn»

En gruppe demonstranter samlet seg onsdag utenfor et valglokale i Detroit i den viktige vippestaten Michigan. Her krevde de å få komme inn for å overvåke stemmeopptellingen.

Joe Biden er blitt utropt til vinner i delstaten av amerikanske medier, mens Trump har hevdet at det er han som har vunnet den viktige vippestaten.

Presidenten har kommet med gjentatte påstander om valgfusk, og påstår blant annet at stemmesedler har blitt dumpet i all hemmelighet – noe det ikke finnes beviser for.

Flere demonstranter oppsøkte onsdag et valglokale i Michigan-byeb Detroit der det drives opptelling av forhåndsstemmer, skriver Washington Post.

Ifølge Forbes ropte demonstrantene «stopp tellingen», og «slipp oss inn» mens de banket på vinduene.

Demonstrantene blir blokkert av vaktene ved døren, og stemningen er anspent, skriver NBC-reporter Steve Patterson som har delt en video fra stedet på Twitter. Politiet er også på stedet.

Ifølge Fox2 Detroit gjenstår opptellingen av rundt 16.000 stemmer i arbeiderklassebyen.

Guardians reporter på stedet melder demonstrantene identifiserer seg selv som Trump-supportere, men flere demokrater skal også ha møtt opp tidligere på dagen.

Delstatens valglover gir én såkalt «valgutfordrer» fra hvert parti muligheten til å være til stede ved hver av valgsenterets 134 tellemaskiner. Advokaten Lawrence Garcia sier til Washington Post at over 250 demokrater og 225 republikanere på et tidspunkt var inne i lokalet under stemmetellingen, og at det ble svært fullt.

– Mange ropte og skrek, men de lyttet til politiet da de ba dem om å roe seg ned, sier han.

