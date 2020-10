England stenger ned til 2. desember

Samme dag som Storbritannia passerer én million corona-smittede, innfører den britiske statsministeren flere tiltak for å stagge pandemien i England. - Jula kommer til å bli annerledes i år, sa Boris Johnson.

– Det er en mulighet for at antallet døde kan bli dobbelt så mange som i den første bølgen, sa Patrick Vallance, den britiske regjeringens vitenskapelige sjefrådgiver under kveldens pressekonferanse, som pågår nå.

Hvis utviklingen fortsetter som nå, kan det i løpet av seks uker bli like mange innlagte og døde som ved første bølge, sa han.

– Ingen ansvarlig statsminister kan ignorere dette som dere hører i kveld. Vi må være ydmyke i møte med naturen. Nå er det tid for å aksjonere, sa statsminister Boris Johnson.

Dette er blant tiltakene han nevner:

– Fra torsdag til begynnelsen av desember ber vi folk holde seg hjemme utenom trening, skole og jobb, med mindre du kan jobbe hjemme, eller sykehusbesøk. Du kan handle mat og gi pleie til de som trenger det. Nødvendige butikker vil være åpne, så det er ikke nødvendig å lagre mat.

Blant andre tiltak nevner han at puber og kafeer kan levere mat, men at serveringsstedene må stenge for besøk.

Patrick Vallance sa at det er viktig å stenge ned deler av samfunnet, for å hindre at smitte sprer seg så raskt som den gjør nå. Nedstengingen skal vare fram til begynnelsen av desember.

Tiltakene kommer kort tid etter at Wales innførte såkalt «branngatenedstenging», med stenging av alle utesteder og de fleste butikker fram til 9. november.

KANSKJE FLERE TUSEN: – Med mindre vi gjør noe nå kan vi ha flere tusen døde hver dag, og mange flere enn hva vi hadde i april, sa Boris Johnson under lørdagens pressekonferanse. Foto: Alberto Pezzali / AP

Den skotske regjeringen frarådet lørdag kveld alle reiser over grensen til England, med unntak av strengt nødvendige.

Storbritannia er ett av få land i verden som nå har over én million registrerte coronasmittede. De andre landene er USA, India, Brazil, Russlan, Frankrike, Spania, Argentina og Colombia.

Storbritannia har langt flere registrerte smittede nå enn i vår - en viktig grunn til det er fordi også de har økt testingen av mulig smittede kraftig.

BBC har fått tilgang til analyser laget for regjeringen av hvordan pandemien vil kunne utvikle seg utover høsten. Én av analysene sier at dødstallene kan stige til opp mot 4000 om dagen, med mindre det innføres tiltak. Det var disse analysene som ble presentert av Patrick Vallance under pressekonferansen.

Ifølge ITV var flere tiltak ventet å tre i kraft. Ikke alle disse ble ikke nevnt av Boris Johnson under pressekonferansen:

Alle puber og restauranter stenger, men take-away og levering av mat skal være lov.

Alle butikker som ikke er essensielt nødvendige bør stenge.

Det vil ikke være tillatt med møter hjemme, med unntak av barnepass og andre former for støtte.

Produksjons- og byggindustrien oppfordres til å fortsette arbeidet.

Utenlandsreiser vil ikke bli tillatt, med unntak av jobbreiser.

Innenlandsreiser frarådes, med unntak av jobbreiser.

Overnattinger utenfor hjemmet vil bli tillatt kun i arbeidsformål.

Domstoler, skoler og universiteter vil ennå være åpne.

Det oppfordres til trening og aktiviteter utendørs.

Religiøse samlinger er ikke tillatt, men det vil være tillatt med å oppsøke trossamfunn for å be.

– Jula kommer til å bli annerledes i år, men det er mitt håp og min tro at ved å aksjonere nå, kan vi la familier og venner være sammen i høytiden, sa Johnson.

Skoleledere har allerede gått og kritisert den antatte beslutningen om å la skoler og universiteter være åpne. The National Education Union sier ifølge BBC at det er ødeleggende å overse hvordan åpne skoler bidrar til å spre viruset.

– Våre rådgivere sier at skolene er det beste stedet for barn å være. Vi kan ikke la viruset ødelegge for barnas fremtid, og jeg vil oppfordre foreldre til å ennå sende barna på skolen, sa Boris Johnson under kveldens pressekonferanse.

Regjeringen i Wales sier at de vil åpne samfunnet igjen 9. november, uavhengig av tiltakene som vil bli innført i England.

