ANONYM: Miles Tayler (t.v.), her på et bilde fra mars 2019 da han var stabssjef i Homeland Security. Foto: ERIN SCHAFF, THE NEW YORK TIMES / NTB

Anonym Trump-forfatter står frem: − På tide å komme ut fra skyggene

Boken «The Warning» ble utgitt i 2019, signert en anonym forfatter, og gjenga påståtte utfall fra hverdagssituasjoner i Det hvite hus. Nå står forfatteren frem, og oppfordrer andre til å gjøre det samme.

Onsdag, nesten et år etter utgivelsen, avslører sikkerhetsrådgiver Miles Taylor på Twitter at det er han som står bak boken «The Warning».

I boken beskrev han situasjoner fra Det hvite hus, hvor Trump blant annet liret av seg rasistiske utfall og sterkt nedlatende beskrivelser av kvinner.

Taylor har tidligere vært stabssjef ved det amerikanske sikkerhetsdepartementet, Homeland Security.

– En mann uten karakter

– Donald Trump er en mann uten karakter. Det er derfor jeg skrev «The Warning», og hvorfor jeg og mine kollegaer har sagt imot han i månedsvis. Det er på tide at alle kommer ut fra skyggene, skriver han.

I en uttalelse forklarer Taylor at han valgte å være anonym for å unngå at presidenten hadde en person å angripe, men i stedet måtte forsvare seg mot anklagene.

Daværende pressetalskvinne i Det hvite hus, Stephanie Grisham, sa i en pressemelding at forfatteren ikke våget stå fram under fullt navn, da boken ikke var noen annet enn løgner.

Hun oppfordret pressen til å behandle boken som det den er: «et rent oppspinn».

Nå har Taylor derimot valgt å stå frem med navnet sitt, i håp om å inspirere andre i administrasjonen til å stå frem med sine historier.

– For over to år siden, hadde jeg en anonym kronikk på trykk i The New York Times. Presidenten kommenterte den kort på Twitter med utallelsen «FORRÆDERI?», forteller Taylor.

– Vi skylder ikke presidenten vår stillhet. Vi skylder han og det amerikanske folk sannheten.

Våknet angivelig opp «i panikk»

Taylor hevdet i «The Warning» at ledende ansatte i administrasjonen «våknet opp i panikk» over presidentens uttalelser på Twitter, og at Donald Trump skal ha gjort narr av folk for vekt og utseende.

– Jeg har sittet i ubehagelig stillhet mens han snakker om kvinners utseende eller oppførsel, skrev han i boken.

VALGKAMP: Donald Trump under et valgkampmøte i Bullhead City i delstaten Arizona onsdag. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Publisert: 28.10.20 kl. 21:40