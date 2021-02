APPELL: Den britiske statsministeren Boris Johnson inviterte David Attenborough til å tale til FNs sikkerhetsråd, da Storbritannia inviterte til debatt om klimaendringer og sikkerhet. Foto: Stefan Rousseau / PA Wire

Attenborough (94): Klimaendringer er den aller største trusselen

Den britiske naturforskeren og TV-profilen David Attenborough sier at klimaendringer er den største trusselen mot internasjonal sikkerhet som menneskeheten har stått overfor.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

94 år gamle Attenborough, kjent over hele verden for sine naturprogrammer på BBC gjennom flere tiår, sier at han ikke misunner verdenslederne som nå skal forsøke å kutte klimagassutslipp.

I et digitalt møte med landene i FNs sikkerhetsråd tirsdag ettermiddag, var han krystallklar:

– Hvis vi fortsetter som nå, vil vi oppleve at alt som gir oss sikkerhet vil bryte sammen. Det gjelder matproduksjon, tilgang til rent vann, temperaturer man kan leve med og tilgang til mat fra verdenshavene, sa Attenborough.

Han la til at om naturen ikke lenger kan dekke menneskehetens grunnleggende behov, så vil resten av sivilisasjonen raskt brytes ned.

les også Erna Solberg i Sikkerhetsrådet: Utfordrer Russland og Kina til klima-kamp

– Hele verdens sikkerhet avhenger nå av Sikkerhetsrådets avgjørelser, sa Attenborough.

FNs sikkerhetsråd møttes tirsdag i et historisk møte for å diskutere sammenhengen mellom klimaendringer og sikkerhet.

Statsminister Erna Solberg (H) sa i sin presentasjon at 140 millioner mennesker kan bli drevet på flukt de neste 30 årene på grunn av endringer i klimaet.

Norge startet sitt toårige medlemskap i Sikkerhetsrådet 1.januar, og i valgkampen for plassen i rådet lovet Norge å sette klimaendringer og sikkerhet på dagsordenen til FNs sikkerhetsråd.

les også VG mener: Klima og konflikt

Redusere risiko

Solberg sier at hun ønsker regelmessige rapporter fra FNs generalsekretær til Sikkerhetsrådet, og Norge støtter en egen FN-topp med ansvar for klima og sikkerhet.

– VI må redusere klimarisikoen, sa Solberg.

Flere av landene i Sikkerhetsrådet peker nå mot FNs klimatoppmøte i Glasgow til høsten, hvor landene i Parisavtalen skal møtes for å forsterke sine klimamål og utslippskutt.

I møtet tirsdag var Russland det eneste landet som tydelig reserverte seg mot å ta tiltak mot klimaendringer som truer sikkerhet, inn i Sikkerhetsrådet. Russland mener at det finnes andre FN-organ som kan håndtere dette.

les også Biden tar klimagrep: – Vi må være modige

Selvmordspakt

USA er nå fullt og helt inne i varmen både i FN og i arbeidet med å kutte klimagassutslipp. Det var beskjeden til president Joe Bidens spesielle klimarepresentant, John Kerry.

– USA er nå på en vei hvor det er umulig å snu, i retning av null utslipp i 2050, sa Kerry.

- Å ikke foreta seg noe, er det samme som en kollektiv selvmordspakt, la han til.