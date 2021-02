Nye forslag: Slik vil Stoltenberg endre NATOs byrdefordeling

Jens Stoltenberg legger nå fram forslag om en radikal endring av NATOs byrdefordeling mellom NATOs medlemsland. Land med lav deltagelse i felles operasjoner må trolig betale mer av NATOs totale operasjoner.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Dermed ligger det an til at USA betaler mindre av NATOs felles forsvar, slik eks-president Donald Trump har krevd.

– Mitt forslag er en vesentlig utvidelse av NATOs felles finansering av våre militære kjerneaktiviteter og avskrekking, sa NATOs generalsekretær på en pressekonferanse i Brussel mandag ettermiddag.

Forslaget er et av de mest omfattende som Stoltenberg til nå har lansert innen NATO 2030-programmet som skal vedtas av NATOs stats- og regjeringssjefer på et toppmøte senere i år.

Han sier at forslaget er ment å gi en jevnere byrdefordeling mellom medlemslandene.

– Å bruke mer penger sammen vil demonstrere styrken i vårt felles bidrag til artikkel 5, vårt løfte om å forsvare hverandre, sa Stoltenberg i sin presentasjon.

I dag betaler landene selv for det de bidrar med inn til felles forsvar:

** De fire fremskutte bataljonene i landene som grenser mot Russland - Estland. Latvia, Litauen og Polen.

** NATOs felles «air policing», som er kampflystyrker som overvåker NATOs felles luftrom.

** Felles maritime operasjoner.

** Felles øvelser i NATOs regi.

Betaler for Litauen-styrker

Forslaget vil trolig bety at USA, som bidrar mest til felles operasjoner i NATO for egen regning, og som har det høyeste forsvarsbudsjettet i prosent av BNP, vil få lavere utgifter til felles forsvar.

Det er uklart hvordan et slikt forslag vil slå ut for Norges del. Norge deltar blant annet med soldater til NATOs fremskutte bataljon i Litauen.

I dag dekker medlemslandene en fast andel av NATOs budsjett, ut fra sitt brutto nasjonalprodukt.

Norge betaler for tiden 1,78 prosent av NATOs årlige budsjett. De som bidrar mest er USA og Tyskland, med drøyt 16 prosent hver.

Fra første dag i Det hvite hus, la USAs forrige president Donald Trump et enormt press på sine europeiske allierte med en klar beskjed om at de betalte for lite.

– Mange land skylder enorme pengesummer fra tidligere år, sa Trump på sitt første NATO-toppmøte i mai 2017.

Stoltenbergs forslag imøtekommer USAs krav om jevnere byrdefordeling,

Dere skylder oss masse penger

NATO-sjefen vil også lansere et forslag om å redusere landenes egen sårbarhet og styrke den sivile motstandsevnen mot krise og konflikt under NATOs oppsyn:

– Jeg vil foreslå klarere og målbare mål for nasjonal motstandsevne for å sikre en minimum standard i alle NATO-land, og en årlig gjennomgang av alliansens sårbarheter i kritisk infrastruktur og teknologi, sa Stoltenberg.

Dette forslaget er ment å skulle ta ned landenes avhengighet av utenlandsk teknologi, og kan leses som strammere felles regler for å utelukke kinesiske leverandører av mobil-teknologi som 5G-nett, blant annet.