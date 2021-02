USA-forsker om riksrettssaken mot Trump: − Skyldspørsmålet er rimelig klart

Nå starter riksrettssaken mot USAs tidligere president Donald Trump. Her får du oversikt over hva som skjer – og når.

De neste dagene og ukene skal det avgjøres: Vil Donald Trump dømmes for sin rolle i den dødelige stormingen av Kongressen?

– Skyldspørsmålet er rimelig klart, mener seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier.

– Presidenten har brutt alt som har med eden han avla å gjøre. Han avla en ed om å beskytte grunnloven og har gjort alt annet enn det, mener Melby.

Dette er han tiltalt for

Trump står for riksrett for andre gang, som den første presidenten i USAs historie. Tiltalen, skrevet av demokratene, er krystallklar:

«I et fryktelig svik mot eden han avla, opphisset president Trump en voldelig mobb til å angripe». Trump anklages for å ha oppmuntret til «voldelige, dødelige, ødeleggende og undergravende handlinger» i forbindelse med stormingen av kongressbygningen.

«Han kom også bevisst med uttalelser som, i kontekst, oppmuntret til – og forutsigbart resulterte i – ulovlige handlinger ved Kongressen, slik som «Hvis dere ikke kjemper som helvete, kommer dere ikke lenger til å ha et hjemland»,» står det i tiltalen.

Han anklages også for ha «undergravd og forsøkt å hindre godkjenningen av resultatet av presidentvalget».

«Trump kom gjentatte ganger med grunnløse uttalelser om at presidentvalget var et produkt av utbredt svindel og ikke burde aksepteres av det amerikanske folk eller sertifiseres av offentlige myndigheter», står det i tiltalen.

Sannsynlig med frifinnelse

Demokratene vil altså argumentere for at Trump både med sin tale i Washington 6. januar og med sine uttalelser i ukene før dette, er medansvarlig for at Kongressen ble angrepet.

Rundt 25 av de 185 tiltalte etter stormingen oppgir ifølge rettsdokumenter at de deltok i angrepet på Kongressen på grunn av Trump og hans oppfordring om å handle, skriver The Washington Post.

– Jeg tror det er veldig lite sannsynlig at han blir funnet skyldig, men det er litt spennende å se hvor mange republikanere som vil høre på bevisene som blir ført, sier Jennifer Leigh Bailey til VG. Hun er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

Demokratene har et stort problem: Skal Trump bli dømt, trengs to tredels flertall i Senatet. Det innebærer at minst 17 av de republikanske senatorene må slutte seg til Demokratene, forutsatt at samtlige 50 senatorer hos Demokratene stemmer for å dømme Trump.

Det ses som lite sannsynlig at minst 17 republikanere støtter dette.

NEKTER Å VITNE: Donald Trump ønsker ikke å uttale seg under ed. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Medansvarlige senatorer?

En annen utfordring for Demokratene er at deres anklage om at Trumps uttalelser om valgfusk bidro til stormingen, er at påstander som undergraver tilliten til valgresultatet også er blitt fremmet av flere republikanske senatorer, deriblant Josh Hawley, Lindsey Graham, Tom Cotton, Ted Cruz, Tommy Tuberville og Ron Johnson.

Nå skal de samme senatorene være dommere i riksrettssaken mot Trump.

– Det ser ut som at Josh Hawley er like skyldig. Trump har vært drivkraften, men at de skal vurdere saken er tvilsomt. Men det er ikke noen annen utvei, kommenterer Leigh Bailey.

– Det er absolutt grunn til å stille spørsmålstegn ved dette, istemmer Melby.

Han sier at det er et paradoks at potensielt «medskyldige» skal være dommere i riksrettssaken.

– De har et medansvar for at denne mobben følte en slags legitimitet til å gå løs på selve Kongressen og nasjonalforsamlingen, mener Melby.

Se oversikt over senatorene som avgjør det hele her:

Timeplanen

Tirsdag kveld, trolig fra og med kl. 19 norsk tid, er det lagt opp til fire timer med debatt mellom aktoratet og forsvarerne. Forsvarerne vil hevde at det er grunnlovsstridig å stille en avgått president for riksrett og kreve henleggelse.

Den avgjørelsen vil bli avgjort med simpelt flertall i Senatet, noe Demokratene har. Derfor vil trolig forsvarernes krav blir avvist. Hvis demokratene ikke får flertall, ender saken allerede tirsdag.

Representantenes hus, som er den anklagende part i riksrettssaken, og Donald Trump, den anklagede, har frist fram til 15.00 onsdag med å legge frem ytterligere begjæringer. Hvis ingen legges frem, starter selve rettssaken onsdag klokken 18.00.

Fra klokken 18 norsk tid onsdag vil hver part vil få 16 timer hver til å legge fram sin sak, fordelt på inntil to dager. Det er ikke ventet at de vil benytte hele denne tiden.

Søndag åpnes det for spørsmål fra senatorene, i inntil fire timer, samt mulig debatt om hvem som kan føres som vitner. Dette kan det også bli stemt over.

Veien videre, og hvor lang tid saken vil ta, er foreløpig uklart. Når prosessen med å høre flere vitner eller se flere dokumenter er over, skal senatorene stemme over hvorvidt de mener Trump skal dømmes eller frifinnes. Hvis det ikke kalles inn vitner, anslår Demokratene at riksretten kan bli avsluttet søndag eller mandag, melder CNN

Republikansk kongressmann til VG: «Riksrett vil mislykkes»

Trump nekter å møte

Trump har nektet å møte i Kongressen, men aktoratet kan gjennom pålegg tvinge både ham og andre til å vitne.

Dersom Trump hadde vitnet om sin rolle i det som til slutt endte med et angrep på Kongressen, så ville han gjort dette under ed. Å lyve til Kongressen under ed er i seg selv straffbart, og kan føre til fengsel i inntil fem år.

Når spørsmålet om vitneførsel er avgjort under riksrettssaken, og eventuelle vitner har forklart seg, er det klart for sluttprosedyre.

Deretter følger avstemning, der en fellende dom forutsetter at 67 av de 100 senatorene stemmer for.

