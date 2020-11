Foto: Erin Scott / X06860

Zuckerberg: Bannons halshugging-uttalelse er ikke nok til utestengelse

Trump-rådgiver Steve Bannons uttalelser om å halshugge smittevernekspert Anthony Fauci og FBI-direktør Christopher Wray er ikke nok til å utestenge ham fra Facebook, sier Mark Zuckerberg i et personalmøte.

Det var i en episode av den amerikanske podkasten «Krigsrommet» at den tidligere Trump-rådgiveren Steve Bannon 5. november antydet at de to høytstående tjenestemennene burde halshugges og få hodene sine satt på påler utenfor Det hvite hus.

Podkasten ble distribuert i videoformat på en rekke sosiale medier, inkludert Facebook, Twitter og YouTube.

Allerede dagen etter besluttet Twitter å utestenge Bannon som følge av voldsantydningene, mens YouTube bare valgte å fjerne episoden.

Nå viser det seg at Facebook ikke anser voldsantydningene for å være graverende nok til utestengelse.

EKS-RÅDGIVER: Steve Bannon var tidligere Trumps sjefstrateg og rådgiver. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Lå ute i 10 timer

Den aktuelle videoen lå ute på Steve Bannons Facebook-side i omtrent ti timer, og ble sett nesten 200.000 ganger før Facebook fjernet den.

– Vi har spesifikke regler for hvor mange ganger man må bryte reglene før vi deaktiverer en konto, sa Facebook-sjef Mars Zuckerberg på et personalmøte torsdag denne uken.

Han uttalte videre at uttalelsene fra Bannon trolig var nær ved å krysse grensen for hva Facebook kan tolerere, men at de altså ikke krysset denne grensen.

Facebooks talsperson, Andy Stone, sier til Reuters at selskapet vil foreta ytterligere grep hvis det kommer flere regelbrudd fra Bannon.

Steve Bannons talsperson, Alexandra Preate, mener Bannon åpenbart mente uttalelsene metaforisk.

– Mr. Bannon mente ikke, ville ikke, og har aldri oppfordret til vold av noe slag, sier Preate.

FACEBOOK: Mark Zuckerberg og Facebook har også tidligere fått kritikk for sin håndtering av ytterliggående utspill på nettverket, her fra en høring på Capitol Hill i 2019. Foto: Andrew Harnik / AP

Under stort press

Facebooks håndtering av Bannon-videoen får hard kritikk fra blant andre Jennifer Grygiel, professor i kommunikasjon og sosiale medier ved Syracaus University i New York.

Hun mener Facebooks unnfallenhet viser hvor ukomfortabel Zuckerberg er i håndteringen av situasjoner hvor Facebooks regler brytes av konservative som Bannon.

Selskapet har gjentatte ganger blitt anklaget for å bedrive sensur og forskjellsbehandling overfor konservative synspunkter, sier Grygiel.

– Zuckerbergs uttalelser viser hvilket press han er under, sier hun til CNN.

Facebook, Twitter og andre sosiale nettverk har tidligere økt innsatsen for å slå ned på feilinformasjon, spesielt under valget.

