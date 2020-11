STÅR PÅ: Trumps personlige advokat Rudy Giuliani holdt under en pressekonferanse torsdag fast ved at det fortsatt finnes veier til valgseier. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Ny Giuliani-pressekonferanse vekker oppsikt: − Farligste TV-minuttene i USAs historie

Til tross for at det var rennende væske fra hodet til Rudy Giuliani som fikk mest oppmerksomhet under pressekonferansen torsdag, mener den nysparkede sikkerhetstoppen Chris Krebs at Trumps advokat leverte noen svært farlige TV-minutter.

Oppdatert nå nettopp

Rudy Giuliani (76) har tatt på seg ansvaret med å føre flere av Trump-kampanjens saker i retten, og torsdag forsøkte han å overbevise rundt 100 fremmøtte journalister om sin sak, skriver Washington Post.

– Jeg kjenner kriminelle handlinger. Jeg kan lukte dem, sa han blant annet fra republikanernes kontor i kongressbygningen i Washington D.C.

Bakgrunn: Kjemper videre i seks stater: Dette er Trumps søksmål

Mens han snakket om valgresultatet som en «massiv svindel» begynte det å renne mørk væske fra hodet hans – ifølge amerikanske medier trolig hårfarge.

– Jeg elsker presidenten, jeg ville at han skulle vinne dette valget. Det jeg så av Rudy Giuliani, som jeg har kjent i flere tiår, var bisart og ufokusert, sa Fox News-journalisten Geraldo Rivera på luften etterpå.

Pressekonferansen fulgte en tøff dag i retten for Giuliani, og kommer kort tid etter samme advokats famøse pressekonferanse utenfor gartnerfirmaet «Four Seasons».

AP om påstander: Fantasifortellinger

Giuliani hadde med seg advokat Sidney Powell til den rundt 90 minutter lange pressekonferansen.

Hun kom med det nyhetsbyrået AP omtaler som fantasifortellinger om systemer som omgjør stemmer, om tyske servere som lagrer informasjon om amerikanske velgere, og valg-software skapt under avdøde Hugo Chávez’ ledelse i Venezuela.

Aps faktasjekk av pressekonferansen Her er noen av de falske påstandene som ble lagt frem under pressekonferansen: Sidney Powell hevdet at software som brukes under valget, som stemmesystemet kalt Dominion og et teknologiselskap kalt Smartmatic ble skapt i Venezuela under ledelse av Hugo Chávez. Målet skal ha vært å sikre at han aldri igjen ville tape et valg. Ifølge AP har ikke Dominion noen tilknytning til Venezuela. De har heller ikke et samarbeid med Smartmatic, sier Eddie Perez, som er ekspert på valg-teknologi ved instituttet OSET, til nyhetsbyrået. Smartmatic har grunnleggere fra Venezuela, man skal ikke ha bånd til landets myndigheter.

Powell hevdet også at disse systemene kan gjøre om på stemmer, og at dette trolig har skjedd rundt omkring i USA under årets valg. Ifølge AP er det ikke beviser for at dette har skjedd, og amerikanske valgmyndigheter med ansvar for datasikkerheten rundt valget har sagt at påstandene ikke stemmer.

Powell sa også at USA lagrer informasjon om velgere på en server i Tyskland. Dette stemmer heller ikke, men stammer fra påstander fra den republikanske kongressrepresentanten Louie Gohmert, som forrige uke sa at USAs militære hadde beslaglagt en slik server i Tyskland. En talsperson for militæret har avkreftet dette, og to selskaper som er blitt dratt inn i saken – Scytl og Dominion – har også avvist påstandene. Kilde: AP Vis mer

Powell sa også at Trump slo Biden i presidentvalget med «et skred».

Etter at omtellingen av stemmer i Georgia ble klar natt til fredag, har Biden sikret seg 306 valgmenn, mens Trump har 232. Man trenger 270 for å vinne valget. Biden har også fått rundt seks millioner flere stemmer enn Trump.

Krass kritikk etter sparking

Chris Krebs, som denne uken fikk sparken fra sin jobb som toppsjef for det amerikanske byrået CISA, som har ansvar for datasikkerheten rundt amerikanske valg, skriver på Twitter at han mener pressekonferansen var farlig:

– Den pressekonferansen var den farligste timen og 45 minuttene på TV i USAs historie. Og muligens de sprøeste.

Krebs har stått fast ved at presidentvalget, der Biden er blitt utropt til vinner i amerikanske medier, er blitt gjennomført på en sikker måte. Ifølge Trump var uttalelsene hans om dette årsaken til at han mistet jobben.

Den amerikanske presidenten har ikke erkjent valgnederlaget eller gratulert Biden med seieren.

Ifølge Washington Post skal enkelte i Trump-kampanjen likevel ha ment at Giulianis pressekonferanse torsdag var en dårlig idé. Kampanjesjef Bill Stepien har tidligere beskrevet advokatens forsøk som useriøse, skriver avisen.

les også Anklaget for å stemme i død kvinnes navn: – Bare latterlig

Giuliani selv avviser at han forsøker å undergrave valget.

– Tvert om. Vi redder demokratiet vårt, sa han på spørsmål fra pressen på vei ut etter pressekonferansen torsdag.

Kort tid etterpå avviste en dommer i Pennsylvania nok et krav fra Trump-leiren. 2177 stemmer som de har forsøkt å få forkastet, vil telles med i valget, skriver CNN.

– Det er ikke noe som tyder på at noen av disse stemmene er sendt inn av folk som ikke er kvalifisert til eller som ikke har rett til å stemme ved dette valget, skriver dommeren Robert Baldi i sin avgjørelse.

Tidligere torsdag trakk Giuliani og co. også et søksmål i delstaten Michigan.

Publisert: 20.11.20 kl. 04:12 Oppdatert: 20.11.20 kl. 04:23

Les også