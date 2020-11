STUDIE: En frivillig gis corona-vaksinekandidaten fra AstraZeneca og Oxford-universitetet. Foto: John Cairns / University of Oxford

Drama rundt effekten av kjent coronavaksine

Ved en feil ble mange av deltakerne i studien gitt en halv dose ved første vaksinering. Nå stilles det spørsmål ved om vaksinen er ordentlig testet ut på eldre.

Det har nylig kommet frem at deler av testingen av AstraZeneca-vaksinekandidaten, ble utført med å gi deltakerne en halv dose i den første delen av vaksineringen. Denne delen ble heller ikke utført på eldre, som er ekstra sårbare for coronaviruset.

Derfor stilles det nå spørsmål ved om vaksinen er opp mot 90 prosent effektiv, slik selskapet annonserte tidligere i høst, skriver New York Times.

Beskyttelsesgraden er i snitt 70 prosent, men AstraZeneca har uttalt at den har vist seg 90 prosent effektiv i tilfellene der folk først ble vaksinert med en halv dose og deretter en hel dose. I tilfellene der forsøkspersonene har fått to hele doser var beskyttelsesgraden 62 prosent.

– En nyttig feil

Vaksinekandidaten er et samarbeid mellom det svenske selskapet AstraZeneca og universitetet i Oxford. Flere enn 20.000 frivillige var involvert i studien; halvparten i Storbritannia, halvparten i Brasil.

Visepresident Mene Pangalos medgir at det ikke var meningen at deltakerne delvis skulle gis en halv dose, men at resultatene likevel er lovende.

– I realiteten kan dette ende opp som en nyttig feil, sier han.

Amerikanske helsemyndigheter har opplyst at denne delen av testingen kun ble gitt til deltakere under 55 år.

Trolig ny, global studie

Nå vil selskapet trolig gjennomføre en ny global testrunde som inkluderer halv dose-metoden. Den nye testrunden ble kjent torsdag.

– Det er klart at det skaper en viss usikkerhet om hvor stor beskyttelsesgraden er og derfor virker det fornuftlig å utvide utprøvingen for å skaffe sikrere data. Når det gjelder alle kandidatene som vi vurderer å ta i bruk i Norge ønsker vi at det skal være pålitelige og solide resultater fra de kliniske utprøvingen, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til VG.

– Svekker det din tillit til hvor effektiv vaksinen er?

– Nei, det kan jeg ikke si nå. Det vil så fort som mulig bli en dialog mellom AstraZeneca og de europeiske legemiddelmyndighetene. Her vil det åpenbart bli en diskusjon og situasjonen må avklares. Denne vaksinen er allerede under vurdering i Europa, så alle relevante data vil bli sendt til legemiddelmyndighetene.

Områdedirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet har fortsatt tro at det vil være mulig å gjøre vurderinger av dataene i studien.

– Frykter du at dere ikke vil ha et godt nok beslutningsgrunnlag på Astrazeneca? At dere ikke får et godt nok grunnlag til egentlig å vurdere effekt?

– Nei, det vil jeg ikke si. Jeg tror at når Astrazeneca leverer inn sine resultater og protokoller vil det være gode data der. Det er ikke noen grunn til å tro annet enn det.

– Hva er protokollene?

– Protokollene er hvordan de følger opp de som blir vaksinert. De har en veldig grundig beskrivelse av hvordan de gjør det, for hver enkelt person som vår den reelle vaksinen eller placebo. Det er detaljerte protokoller som vil gi kunne gi innsikt til effektivitet og bivirkninger til vaksiner.

Konkurrenter

Tidligere har både Moderna og grupperingen Pfizer og BioNtech bekreftet at deres vaksiner er rundt 95 prosent effektiv mot viruset.

Oxford-vaksinen er imidlertid mye billigere, lettere å oppbevare og dermed også lettere å distribuere rundt i verden. Den må trolig oppbevares kaldt, men ikke i frysetemperatur som RNA-vaksinene til blant andre Pfizer og CureVac.

Godkjenningsprosessen av vaksinen i EU er i gang. Det er det europeiske legemiddelbyrået (EMA) som tar imot søknader om vaksiner på vegne av alle EU/EØS-land.

Før en vaksine er godkjent av EMA får verken Norge eller de andre EU-landene doser.

EU-alliansen, som Norge er med i, har forhåndsbestilt 300 millioner doser, med mulighet for å utvide med 100 millioner. Den globale COVAX-alliansen satser også på denne vaksinen. USA har bestilt minst 300 millioner doser.

Dette er også en av vaksinene Storbritannia satser på.

