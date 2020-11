JOE BIDEN: I det han tirsdag forlater et møte med nasjonale sikkerhetsrådgivere i Wilmington, Delaware. Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Reutersmåling: Halvparten av republikanerne mener Biden vant urettmessig

Omtrent halvparten av spurte republikanske velgere mener Joe Biden vant valget urettmessig, viser en ny meningsmåling gjort for nyhetsbyrået Reuters.

De mener president Donald Trump er den rettmessige vinneren av det amerikanske valget, men at seieren ble stjålet fra ham på grunn av utbredt valgfusk som favoriserte Biden, skriver Reuters.

Joe Biden har erklært seier i valget, og blir etter alt å dømme USAs 46. president. Donald Trump på sin side har ikke erkjent nederlaget, og har siden valgnatten kommet med en rekke udokumenterte påstander om valgfusk. Samtidig har Trump-kampanjen saksøkt en rekke delstater av samme grunner.

I meningsmålingen, som ble utført av Ipsos for Reuters i perioden 13. til 17. november, svarer 73 prosent av de spurte at Biden vant valget mens fem prosent mener Trump vant.

Men når de blir spurt spesifikt om Biden «vant rettmessig» er republikanske velgere mistenksomme med hensyn til hvordan seieren ble oppnådd. 52 prosent av de spurte mener at Trump «vant rettmessig» mens bare 29 prosent mener Biden er den rettmessige vinneren.

På spørsmål om hvorfor, er republikanerne mye mer bekymret enn andre for at opptellingskorpset har bidratt til et resultat i favør av Biden: 68 prosent av republikanerne som ble spurt sa de var bekymret for at valget var «rigget» mens bare 16 prosent av demokratene og en tredjedel av de uavhengige var bekymret for det samme.

Målingen omfattet 1346 respondenter, 598 av dem demokrater og 496 republikanere. Feilmarginen er fem prosentpoeng, skriver Reuters.

Den viser også at flere amerikanere er mer mistenksomme til den amerikanske valgprosessen enn det de var for fire år siden.

I forkant av valget forsøkt Donald Trump å så tvil om det kom til å gå riktig for seg.

Helt uten bevis hevdet han fire måneder før valget at det kom til å bli preget av juks.

