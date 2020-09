Biden til Trump: - Kan du holde kjeft, mann!

CLEVELAND, OHIO (VG) Nattens presudentdebatt ble svært opphetet. Følg den her.

Etter en kort høflighetsrunde gikk debatten rett på sak med å diskutere Trumps utnevnelse av høyesterettsdommer etter at Ruth Bader Ginsburg nylig gikk bort.

– Vi vant valget. Valg har konsekvenser. Vi kontrollerer Senatet og vi har Det hvite hus. Vi har en svært god kandidat. Jeg tror hun vil bli fantastisk. Hun vil bli like god som noen andre som har sittet i den domstolen. Vi vant valget, da har vi retten til å velge henne, innledet Donald Trump.

DEBATT: Donald Trump og Joe Biden møttes til debatt med Chris Wallace som progamleder. Foto: JIM WATSON / AFP

Biden svarte:

– Det amerikanske folket har en rett til å være med å bestemme hvem som skal sitte i høyesterett. Det innebærer å stemme på Senatorer og på presidenten. Den retten får de ikke nå. Det som står på spill her er helsereformen (til Obama red.anm). 20 millioner mennesker kan miste retten til helsevern de har råd til. Jeg har ingenting imot kandidaten. Hun er sikkert en dyktig kvinne. Det er rett og slett ikke anstendig å gjøre dette før valget.

– Jeg er valgt for tre år ikke fire år, repliserte Trump.

Snakket i munnen på hverandre

Deretter gikk de to herremennene rett i strupen på hverandre. Og det tok heller ikke lang tid før Trump gikk i strupen på kveldens moderator Chris Wallace, som til slutt måtte be presidenten være stille slik at han kunne få stille spørsmålet sitt.

SIKKERHET: Utenfor debattlokalene er det et stort sikkerhetsoppbud med både politi og nasjonalgarden. Foto: Thomas Nilsson / VG

Temaet glad raskt over i helsevern, etter at Biden brakte det på banen i sitt svar, men begge kandidatene slet med å få frem poengene sine ettersom de snakket i munnen på hverandre. Noe som skulle skje flere ganger gjennom de 90 minuttene debatten varte.

– Vi ønsker å bli kvitt Obamacare, sa presidenten.

Biden kontret med at Trump ikke har en plan for helsevern:

– Han har snakket om dette lenge, men har ikke presentert noen plan. Det er fordi han ikke har en helseplan. Han har ikke en plan for noe.

Ba Trump holde kjeft

Kort tid etter snakket de to igjen i munnen på hverandre, og avbrøt hverandre. Til slutt ble Biden tydelig frustrert.

– Kan du holde kjeft, mann! sa han til presidenten.

Programlederen sa da at de nå skulle skifte tema og gå over til et nytt segment.

– Dette var jo virkelig et produktivt segment, sa Biden med et smil.

– Det var sarkastisk. Det vet du

Det neste temaet var coronaviruset. Joe Biden gikk knallhardt ut og beskyldte presidenten for ikke å ha gjort noe i nærheten av en god nok jobb.

Trump på sin side svarte at han hadde gjort en langt bedre jobb enn hva Biden ville vært i stand til.

– Jeg vet hvordan man gjør en god jobb, sa Biden.

– Du gjorde ikke det med svineinfluensa, sa Trump, og viste til sykdommen som preget USA en periode mens Biden var visepresident under Barack Obama.

– 14.000 døde den gangen. Ikke 200.000. Vi stengte ikke ned økonomien, svarte Biden.

Senere sa Biden at Trump hadde vist sin inkompetanse blant annet da han hevdet at man kanskje kunne forsøke å sprøyte blekemiddel inn i kroppen mot viruset.

– Det var sarkastisk. Det vet du, svarte Trump.

