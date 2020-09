PARTITOPP: Dennis Askling (26) var gruppeleder for Sverigedemokraterna i Haninge frem til avsløringene om rasistiske kommentarer. Foto: SD

Expressen: Sverigedemokrat med nazihilsen

Sverigedemokraternas unge stjerneskudd Dennis Askling satt i et utvalg for å bekjempe rasisme, men har likevel brukt nazihilsen i chatterom og beskrevet seg selv som en «arisk kriger». Nå har han sagt fra seg alle verv.

Politikeren Dennis Askling (26) ble sett på som en mann for fremtiden i partiet Sverigedemokraterna, og satt i juryen for Region Stockholms antirasistiske pris. Nå har avisen Expressen avslørt at den unge politikeren har spredd rasistisk innhold på nettet.

Nazihilsen

I den aktuelle chatten fra 2017 sier Askling til en partifelle at han har truffet noen fra den voldelige nazistiske grupperingen NMR, og at han «gjerne skulle ønske å diskutere deres ideologi med noen kyndige».

Politikeren bruker nazistiske hilsener som «Hell seger», som er en svensk oversettelse av «Sieg Heil», og beskriver seg selv som en «arisk kriger», skriver Expressen.

Videre i chatten snakker Askling nedsettende om mennesker fra Afrika og Midtøsten. «Men hva faen kommer man fra Afrika så lukter man jo skit!!!», skriver han blant annet.

Ifølge Expressen fremgår det av samtalen at de to vet at denne dialogen kan skape problemer for dem, dersom den blir kjent.

«Altså vi hadde virkelig blitt utestengte på livstid hvis denne chatten ble lekket», sier partifellen.

Vist tillit

Dennis Askling (26) er gruppeleder for Sverigedemokraterna (SD) i Haninge, like sør for Stockholm. Då han ble valgt tidligere i år, skrev han historie med å være den yngste gruppelederen i kommunen.

Han var også ansatt på Sverigedemokraternas kontor i Riksdagen, altså hadde han blitt vist stor tillit fra partiet i ung alder.

Han har representert Sverigedemokraterna i juryen for Region Stockholms pris for arbeid mot rasisme og fremmedfiendtlighet.

Da det i august ble avslørt at SD-politikeren Hans-Johnny Hedström hadde spredd bilder der en kamphund biter en somalier og mørkhudede ble omtalt som «negre», var det Askling som på vegne av partiet tok sterkt avstand fra Hedströms handlinger og holdninger.

«Ingen kommentar»

Aksling blir av den svenske avisen konfrontert med denne chatten, og spurt om hvorfor han bruker nazistiske fraser.

– Jeg vet ikke, det er vel i en ekstremt privat kontekst så jeg vet faktisk ikke eksakt hva det dreier seg om, svarer politikeren.

– Er det å uttrykke nazisme noe privat for deg?, spør journalisten.

– Absolutt ikke, men det var vel ... Jeg vet ikke konteksten til det hele, men man kan ha, jeg vet faktisk ikke. Jeg har ingen kommentarer, sier han.

Deretter springer Sverigedemokraten bort fra journalisten og svarer ikke på gjentatte forespørsler om å fortsette intervjuet.

TAKKER: Partileder Jimmie Åkesson i Sverigedemokraterna takker avisen for avsløringen. Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Tar følgene

Kort tid etter sender lar Askling likevel høre fra seg, denne gangen i form av en e-post.

«Innholdet reflekterer ikke mine holdninger hverken da eller nå, men jeg forstår selvfølgelig at innholdet er grovt og krenkende for den som leser dette, og for det vil jeg be om unnskyldning. Jeg tar sterkt avstand fra rasisme og ekstremisme, og beklager at jeg har skrevet dette. Mange ganger er det skrevet i affekt. Jeg er klar over at dette har skadet min tillit innad i partiet og jeg kommer på grunn av dette til å forlate samtlige av mine politiske oppdrag», skriver han til Expressen.

I partiledelsen til Sverigedemokraterna tar de sterkt avstand fra innholdet i Asklings chat.

Pressesjef Henrik Gustafsson skriver at holdningene Askling gir uttrykk for er «helt uforenelige med SDs politikk og verdigrunnlag», ifølge Expressen. Askling har forlatt alle sine tillitsverv, understreker Gustafsson.

Publisert: 16.09.20 kl. 21:05

