Høyesterettsdommer Ginsburgs død: – Kan gi endringer i abortloven

USA-eksperter tror Trump tråkker klampen i bånn for utnevnelse av en ny dommer til Høyesterett. – Det kan endre USAs lovgivning.

En ny og konservativ dommer til høyesterett vil kunne føre til innstramminger i abortloven og at den liberale våpenloven står fjellstøtt, tror USA-ekspert og professor Jennifer Leigh Bailey ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

– Det er mulig at hele grunnlaget for abort faller bort, og at abort blir ulovlig etter hvert, sier hun.

Sammensetningen i høyesterett har stor betydning for en rekke viktige saker i USA, blant annet abortloven.

– Abortspørsmålet i USA er en høyesrettstolkning av grunnloven, som kan endres. Også våpenlovgivning avgjøres i siste instans av høyesterett, sier hun, sier USA-ekspert og professor Bailey.

VIKTIG IKON: – Venstresiden og kvinner har mistet et ikon. For venstresiden i USA var det katastrofalt at hun døde før presidentvalget, sier USA-ekspert og professor Jennifer Leigh Bailey. Foto: NTB

Store konsekvenser

Natt til lørdag norsk tid annonserte USAs høyesterett at høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg (87) er død, som har tjent som amerikansk høyesterettsdommer i nesten tre tiår, er død.

– Dødsfallet åpner nå for at Trump-administrasjonen kan utnevne sin tredje høyesterettsdommer, sier Bailey, som tror vi får se en erkekonservativ dommer – utnevnt raskt.

– Veldig snart og før presidentvalget. Listen inneholder svært konservative kandidater. For eksempel står Ted Cruz (sitter i Senatet for Texas, red.anm.), på listen, ifølge New York Times, sier Bailey.

Dagens sammensetning i Høyesterett er slik at den konservative siden har fem dommere, mens venstresiden har fire. En av høyresidens dommere er «på vippen», og har noen ganger gitt venstresiden flertall. Nå vil Høyesterett bli enda mer konservativt, legger hun til.

Ginsburg var en ledende figur blant de fire dommerne som anses som liberale i USAs høyesterett.

DØD: Ruth Bader Ginsburg døde natt til lørdag, og etterlater seg en tom plass i USAs Høyesterett. Foto: Carolyn Kaster / TT NYHETSBYRÅN

ABORT I USA USA har ingen formalisert føderal abortlov tilsvarende den vi har i Norge.

Det er i stedet sedvanerett, etablert gjennom en høyesterettsavgjørelse fra 1973 Roe mot Wade-avgjørelsen), som sikrer kvinners rett til abort.

Delstatene kan foreslå og vedta egne abortlover, men disse kan utfordres gjennom rettssystemet.

Høyesterett har som regel stadfestet den grunnleggende retten til selvbestemt abort i slike saker, men de har åpnet for begrensninger i kvinners mulighet til å få abort. (Kilde: NTB) Vis mer

Mulighet til å forby abort

USA-ekspert Eirik Løkke i den liberale tankesmien Civita tror også det er en reell mulighet for endringer i abortspørsmålet.

– Men merk at om at høyesterettsdommen Roe vs. Wade skulle falle, så betyr ikke det at abort blir ulovlig. Det betyr at høyesterett kan gi konservative stater muligheten til å forby abort. Den muligheten har de ikke i dag på grunn av høyesterett. Liberale stater vil like fullt kunne ha liberale lover, sier han.

SAMLER TROPPENE: – Republikanernes flertallsleder Mitch McConnell har oppfordret republikanerne til å ikke låse seg i noen posisjoner for tidlig. Dette for å ha muligheten til å samle et flertall bak Trumps forslag til ny dommer, sier Eirik Løkke i Civita. Foto: CF-WESENBERG

Holder muligheten åpen

Ruth Bader Ginsburg ønsket at hennes erstatter ikke skulle bli utnevnt før etter presidentvalget 3. november.

USA-ekspert Eirik Løkke i den liberale tankesmien Civita ser det som mulig at Trumps forslag til ny høyesterettsdommer kan lide samme skjebne som da høyesterettsdommer Antonin Scalia døde under Barack Obama.

Da blokkerte det republikanske flertallet i Senatet for dommeren Obama ønsket – helt frem til Trump ble valgt og kunne utvne sin egen kandidat.

Demokratenes minoritetsleder i Senatet, Chuck Schumer, har tatt til orde for å fylle plassen i høyesterett etter valget.

– Selv om republikanerne har flertall i Senatet, er det langt fra sikkert at det blir flertall i en avstemming. Det to republikanske senatorene Susan Collins (Maine) og Lisa Murkowski (Alaska), antyder at de kan stemme mot høyesterettsnominasjonen. Disse bidro i sin tid til å stanse Trumps forsøk på endringer i Obamacare, sier Eirik Løkke.

Jennifer Leigh Bailey tror republikanerne samler seg.

– Susan Collins (senator for Maine) har antydet at hun holder muligheten åpen for å ikke stemme med republikanerne. Vanligvis stemmer hun med sitt parti likevel. Jeg gjetter på at republikanerne samler seg og stemmer for nominasjonen likevel, sier Jennifer Leigh Bailey.

Bestemmer mye

Høyesterett er ekstremt viktig for den reelle politikken i det amerikanske samfunnet.

– Mange mener at av Høyesterett avgjorde presidentvalget i 2000, da de etter hvert stoppet opptellingen av stemmene i Florida og der George Bush junior vant valget over Al Gore, med knapp margin, sier Løkke.

Ifølge CNN ønsker ikke Det hvite hus å kommentere om presidenten kommer til å forsøke å erstatte RBG, som hun populært ble kalt, før valget. De sier at de ønsker at denne dagen skal handle om henne.

Da Donald Trump fikk budskapet om Ginsbergs død under et valgmøte i natt, norsk tid, reagerte han slik:

Feministikon

Ruth Bader Ginsburg ble født i Brooklyn i 1933, med en far som var jødisk emigrant fra Ukraina. Moren var født i USA av østerrikske jøder. Ginsberg ble utnevnt til høyesterettsdommer av Bill Clinton i 1993.

– Nasjonen vår har mistet en historisk jurist. Vi i høyesterett har mistet en kjær kollega. I dag sørger vi, men med tro på at fremtidige generasjoner vil huske Ruth Bader Ginsburg slik vi kjente henne – som en utrettelig og resolutt forkjemper for rettferdighet, sier høyesterettsjustitiarius John G. Roberts i en uttalelse, ifølge The New York Times.

Les mer på VG+: 86-åringen som ble ungdomsidol

