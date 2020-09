BRANN I LUFTA: Donald Trump møtte pressen da Air Force 1 landet i Sacramento, California. Her har flere mennesker mistet livet i skogbrann de siste dagene. Foto: JOHN G. MABANGLO / EPA

Presidentkandidatene i klimakrangel

Skogbrannene som herjer California, Oregon og Washington har nå blitt et hett tema i den amerikanske valgkampen.

De siste dagene har skogbrannene i Oregon, California og Washington ødelagt titusenvis av hjem og rasert flere lokalsamfunn i sin helhet.

Mandag var minst 35 mennesker døde i disse tre delstatene.

I Oregon alene er nå 22 mennesker savnet etter brannene, ifølge Reuters.

Nå har skogbrannene på den nordvestlige kysten av USA også blitt et hett diskusjonstema mellom presidentkandidatene som girer opp mot valget 3. november.

President Donald Trump, som nå besøker Sacramento, et av de rammede områdene i California, mener brannene skyldes dårlig vedlikehold av skogsområdene, skriver U. S. News.

– Når du lar tørt løv samles opp på bakken i årevis, da legger du opp til det. Det blir brennstoff på bålet. Så de må gjøre noe med det, sa Trump, mens luften rundt ham var tung av røyken fra skogbrannene.

Politikere i de rammede områdene reagere tidligere i uken på lignende uttalelser fra presidenten.

BRANN PÅ FLYET: En ansatt ved Det Hvite hus bærer med seg et bilde forært presidenten av brannmenn i arbeid. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Under en pressekonferanse avviste han også bekymringer om klimaendringer, som ble fremmet av Californias minister for naturessurser Wade Crowfoot. Da han ba Trump om å anerkjenne klimaendringer og betydningen de har for landets skoger, fikk han ifølge nyhetsbyrået AP dette svaret:

– Det vil begynne å bli kjøligere, bare følg med.

Opplevde branntragedie i 2018: – Det føles som om det skjer igjen

Da Crawfoot svarte at han skulle ønske vitenskapen var enig med presidenten, kontret Trump med dette:

– Jeg tror faktisk ikke vitenskapen vet.

Californias demokratiaske guvernør Gavin Newsom sa seg enig med Trump i at skogene må vedlikeholdes bedre, skriver New York Times, men han sa også at klimaendringer «helt klart» er en faktor i brannene delstaten nå opplever.

«Ildspåsetter»

President Trumps utfordrer, demokratenes Joe Biden, snakker på sin side om klimaendringer som en forverrende faktor for storbrannene.

Biden beskylder Trump for med sin klimaskepsis å være en «klima-ildspåsetter», skriver U. S. News.

– Hvis vi får fire år til med Trumps klimafornektelse, hvor mange forsteder vil brenne i skogbranner? spurte han i en tale i Delaware mandag.

Demokratenes frontfigur har satt klimaendringer på listen over de største truslene USA står overfor. Demokraten planlegger å snakke til folket fra sitt hjem i Delaware om ekstremværet og behovet for å ta grep for å hindre global oppvarming, melder Bidens kampanje mandag.

Værskifte

Etter fire brutalt hete og vindfulle dager kom det endelig et værskifte for brannrammede Oregon i helgen. Mildere vind og kaldere temperaturer bedret arbeidsforholdene for de hardtarbeidende brannfolkene på stedet.

Likevel frykter regionale myndigheter at det skiftende været kjapt kan snu igjen, og dermed true innbyggerne på nytt, ifølge Reuters.

Luftkvaliteten er nå på et historisk dårlig nivå, melder nyhetsbyrået.

FATALT: I Mill City i Oregon har 40.000 mennesker måttet evakuere, fire er døde og ytterligere fire er fortsatt savnet i skogbrannen. Foto: ROB SCHUMACHER / POOL

President Trump har blitt kritisert for å ha vært lite synlig nå mens de største brannene i delstatenes historie har herjet.

Den tidligere CBS-redaktøren Dan Rather skriver på Twitter at han mener Trump fornekter klimaendringene.

– Å fornekte klimaendringer er som å fornekte covid-19: Det er dødelig, skriver han.

Det har nå gått ti måneder siden Trump trakk USA ut av Parisavtalen. Dagen etter presidentvalget trer utmeldingen av klimaavtalen i kraft.

Ifølge NASA har klimaendringer en innvirkning på skogbranner fordi varme og tørre forhold på jorden fører til at forholdene blir mer «brann-vennlige». Selv om skogbranner er en naturlig del av økosystemet på USAs vestkyst, kan klimaendringer altså påvirke størrelsen og styrken på disse brannene, skriver de.

Julien Emile-Geay, som er professor i geofag ved Universitet i Sør-Carolina, sier til avisen Guardian at amerikanske velgere nå står overfor et valg mellom en administrasjon som fornekter objektive informasjon, og et demokratisk alternativ som, til tross for flere feil og mangler, anerkjenner denne virkeligheten.

– Det er det politisk valgfrihet har blitt til i 2020, en folkeavstemning om objektiv virkelighet, sier han.

Publisert: 15.09.20 kl. 04:32

