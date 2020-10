STEMTE FRA BILEN: John og Carol Lee mener den republikanske guvernøren i Texas forsøker å gjøre det vanskelig for folk å stemme på en trygg måte. Foto: Thomas Nilsson / VG

John (75) har kjørt fem mil for å stemme: – Helt forferdelig

HOUSTON, TEXAS (VG) I Texas pågår nå en intens kamp i domstolene om levering av forhåndsstemmer. Flere fortviler, og mener det er velgerundertrykkelse.

– Vi har kjørt 50 kilometer for å komme hit. Det er forferdelig at de gjør det så vanskelig å stemme på en trygg måte. Helt forferdelig. Guvernøren i Texas forsøker å hindre folk fra å stemme fordi han er redd for at Republikanerne vil tape valget her, sier John Lee (75) til VG.

For første gang siden 1976 er Texas en vippestat i et presidentvalg. Joe Biden har en reell mulighet til å vinne USAs nest største stat. Det vil i så fall være en utrolig viktig seier, som i praksis gjør det umulig for Donald Trump å vinne gjenvalg.

På en gigantisk parkeringsplass på utsiden av fotballaget Houston Texans’ stadion kjører den ene bilen etter den andre inn til «drive-in»-stemmegivning. Det er fremdeles tre uker til amerikanerne skal velge sin president, men rekordmange – flere enn ti millioner ifølge de siste tallene – har allerede forhåndsstemt.

På parkeringsplassen ruller bilene opp til de fire hvite teltene. De som skal stemme viser legitimasjon, gir sin signatur og leverer en konvolutt de på forhånd har lagt sin stemme i. Så ser de at en valgmedarbeider legger konvolutten i stemmeurnen.

Ikke på noe tidspunkt trenger de gå ut av bilen.

Midt i en pandemi som har tatt livet av rundt 215.000 amerikanere og i en tid der folk stadig hører på nyhetene at forhåndsstemmer sendt i posten kanskje ikke kommer frem i tide, er dette et kjærkomment tilbud.

– Jeg ville være helt sikker på at stemmen min blir talt med. Jeg ville se konvolutten gå ned i boksen med mine egne øyne. Jeg stoler ikke på at det vil komme frem med posten etter at Donald Trump satte inn en stor pengedonor som sjef for postvesenet, sier Laura Cox (74).

Hun snakker om postsjefen Louis DeJoy.

I KØ: Da VG mandag besøkte «drive-in»-stemmelokalet i Houston var køen stort sett ikke lenger enn et titalls biler om gangen. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Burde vært mulig for alle

Tidligere i sommer, da Demokratene ønsket at alle innbyggerne i Texas skulle få denne muligheten, gikk den republikanske guvernøren Greg Abbott mot og fikk støtte i Texas’ ankedomstol, kjent for sine konservative avgjørelser.

Kun de over 65 år og de syke eller uføre, fikk muligheten. Altså de som potensielt kunne være ekstra utsatt for coronasmitte om de må møte opp i et vanlig valglokale.

Alle andre må møte opp i et vanlig valglokale, noe mange kvier seg for.

– Midt i pandemien burde dette vært mulig for alle, også de som er langt yngre enn meg, mener Cox.

VELGER: Laura Cox ble kjørt av en slektning for å stemme. Hun mener flere burde fått samme mulighet som henne. Foto: Thomas Nilsson / VG

I Harris fylke, et av USAs mest folkerike og arealmessig største, som inkluderer millionbyen Houston, åpnet man tolv steder for å avgi «drive-in»-stemme.

Men 1. oktober besluttet guvernør Greg Abbott at hvert fylke bare fikk ha ett enkelt valglokale av denne typen. I Harris, som har et forholdsvis klart demokratisk flertall, måtte man dermed stenge elleve lokaler, noe som betyr at mer enn en halv million mennesker må dele på dette ene stedet.

For noen er det hele 75 kilometer å kjøre hit.

– Det er ikke bra at det er slik. De gjør det vanskeligere for oss. Det fører til at ikke alle som vil får stemt. Mange ønsker ikke å gå til vanlige stemmelokaler nå, sier Gwen Phillips (86).

SKEPTISKE: Gwen Phillips og Keisha Bimford (nærmest kamera) var blant de mange VG møtte som ikke stoler på at posten vil bringe stemmekonvolutten frem i tide. Foto: Thomas Nilsson / VG

I baksetet sitter Sherry Morris (63). Hun er klokkeklar på hva hun mener:

– Dette er velgerundertrykkelse.

De to andre i bilen, Phillips og sjåfør Keisha Bimford (49), nikker samtykkende.

Forstår ikke logikken

Texas-guvernøren har forklart avgjørelsen med at man må sørge for bedre sikkerhet for å hindre ulovlig stemmegivning. Det argumentet kjøper ikke Barbara Clein (75), selv om hun var den eneste av de mange VG snakket med i køen som ikke ville gå så langt som å kalle vedtaket velgerundertrykkelse.

– Jeg kan ikke forstå hvorfor man har kuttet ned til ett enkelt sted man kan gjøre dette på. Hvorfor skal det ikke være trygt andre steder når det er trygt her? spør hun retorisk.

STEMTE: Barbara Clein har akkurat levert sin stemmekonvolutt. Foto: Thomas Nilsson / VG

Avgjørelsen ble raskt tatt til retten. Først fikk kritikerne medhold. Dommeren mente guvernøren hadde en dårlig sak, og at sårbare gruppers helse ville bli satt på spill. Men Abbott anket. Til den samme konservative ankedomstolen som sa nei til at alle i Texas kunne få stemme med poststemme. De fattet lørdag en midlertidig avgjørelse om å sette den første domstolens vedtak til side, frem til de selv har fått diskutert saken.

Dermed er det fremdeles bare ett sted i hele Harris mens man venter på en endelig avgjørelse; den gigantiske parkeringsplassen utenfor NRG Stadium.

Får professor-støtte

Mary (74), som ikke ønsker å oppgi etternavnet sitt, sier hun kjenner flere folk som vil ha vanskeligheter med å få stemt dersom de skal unngå å sende stemmen med posten, noe alle VG møtte i køen var skeptiske til. Ikke alle har anledning til å kjøre milevis.

– Det er rett og slett ikke rettferdig.

– Hva tenker du at det er?

– Jeg skal fortelle deg nøyaktig hva det er. Det er velgerundertrykkelse, slår 74-åringen fast.

Hun og de andre som mener dette får støtte av en rekke organisasjoner som jobber for å gjøre stemmegivning i USA enklere. De får også støtte av professor i politikk Elizabeth N. Simas ved University of Houston:

– Det er vanskelig å se dette som noe annet. Guvernøren sier det handler om sikkerhet, men den type velgerjuks det i så fall ville vært snakk om er høyst uvanlig. Og særlig i store, urbane områder som Harris fylke burde det vært mulig å finne en trygg måte for folk å kunne levere sine stemmekonvolutter på, uten å gjøre det så vanskelig for dem, sier hun til VG.

Tirsdag åpner forhåndsstemming i vanlige valglokaler i Texas.

