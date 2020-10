RENE FLATER: Instruktør Jamie Benedik rengjør vektene på Gold’s Gym i New York 24. august. Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Australsk studie: Coronaviruset kan overleve på overflater i 28 dager

Ifølge en ny australsk studie kan coronaviruset overleve på overflater som pengesedler, mobilskjermer og rustfritt stål i opp til 28 dager. Britisk professor kritiserer studien for å skape unødvendig frykt.

NTB

VG

Oppdatert nå nettopp

Studien fra det australske offentlige forskningsinstituttet CSIRO er gjennomført under kontrollerte forhold i laboratorium, med stabil luftfuktighet, temperatur på 20 grader og i mørke.

Det er altså ikke gitt at viruset vil klare seg like godt ute i den virkelige verden, der forholdene er mindre virus-vennlige, skriver BBC.

Forskerne påpeker også at det fortsatt er uklart hvor stor rolle overflater spiller når det kommer til spredningen av pandemien, skriver Sydney Morning Herald. De fleste smittes via dråper i luften fordi de for eksempel står nær en smittet person som nyser eller hoster.

les også 12 spørsmål: Dette har vi lært om corona

– Det er viktig å vite hvor lenge dette viruset kan holde seg, så vi vet hvor ofte vi trenger å desinfisere ting og hva slags type risiko vanlige overflater utgjør, sier Trevor Drew, som leder det australske senteret for sykdomsberedskap til australske ABC.

Vanlig influensavirus har til sammenligning vist seg å kunne overleve under samme kontrollerte forhold i 17 dager, skriver forskerne bak studien, som er publisert i Virology Journal.

Tidligere forskning fra USA har vist at coronaviruset kunne overlevere på overflater so plast og rustfritt stål i tre dager.

Ifølge den australske studien kan coronaviruset overleve lenger på glatte, ikke-porøse overflater enn på porøst materiale som klær.

– Touchscreen-enheter som mobiltelefoner, minibanker, og automater for å sjekke inn på flyplasser er overflater som tas på mye, og som kanskje ikke blir vasket jevnlig nok og som kan utgjøre en smitterisiko, sier Drew.

Studien viste også at virusets levetid er kortere når temperaturen stiger. I deres undersøkelser smittet ikke lenger viruset etter 24 timer ved en temperatur på 40 grader på visse overflater.

Kritiserer studien: – Sprer seg via slim

Professor Ron Eccles, tidligere leder ved Common Cold Centre ved Cardiff University i Storbritannia, mener studien skaper unødvendig frykt i befolkningen.

– Virus sprer seg på overflater via slim i hoste, nys og skitne fingre, og denne studien brukte ikke ferskt menneskelig slim for å spre viruset, sier han til BBC og legger til at friskt slim fra mennesker er et «fiendtlig miljø» for virus.

– Etter min mening vil smittsomme virus bare holde seg i noen timer i slim på overflater, ikke dager, sier han.

I juli sa mikrobiologiprofessor Emanuel Goldman ved Rutgers University at risikoen for smittespredning via overflater er svært liten. I forrige uke sa medisinprofessor Monica Gandhi ved University of California at coronaviruset ikke spres via overflater, skriver BBC.

Publisert: 12.10.20 kl. 02:52 Oppdatert: 12.10.20 kl. 03:03

Les også

Mer om Coronaviruset