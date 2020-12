LANG KØ: En lang kø inn til coffeshoppen De Tweede Kamer i Amsterdam. Foto: Peter Dejong / AP

Hasj-kø før nedstengning i Nederland

Full nedstengning og maks tre gjester på julaften, er beskjeden fra statsminister Mark Rutte mandag. Utenfor Amsterdams beryktede coffee shops var det lange køer.

For mindre enn 30 minutter siden

– Nederland stenger ned, sier statsministeren på en pressekonferanse mandag kveld.

Nedstengningen av landet vil vare fra 15. desember til 19. januar.

– Da jeg for nesten ni måneder siden holdt min første TV-tale om corona håpet jeg inderlig at det også skulle være den siste. Slik så det også lenge ut, men dessverre må jeg i dag nok en gang henvende meg til dere på denne måten. Med nok et inngripende budskap, sier Rutte ifølge avisen De Volkskrant.

De nye tiltakene innebærer at alle butikker som ikke anses som helt nødvendige må stenge, i tillegg til frisører og velværesalonger.

STENGER: Statsminister under pressekonferansen mandag kveld, der han offentliggjorde at hele Nederland skal inn i en fem uker lang nedstengning. Foto: BART MAAT / ANP

Også skoler og barnehager stenger fysisk i perioden, og myndighetene oppfordrer alle som kan det til å jobbe hjemmefra.

Den siste uken har landet hatt en drastisk økning i coronatilfeller. En oversikt fra nederlandske helsemyndigheter viser at landet har fått nærmere 8500 nye tilfeller det siste døgnet, og antall nye registrerte søndag var hele 10.000.

Rutte sier at coronaviruset griper om seg raskere enn det de regnet med forrige uke.

– Hver dag dør i snitt 60 mennesker med corona, sier han ifølge De Volkskrant.

VGs koronaoversikt viser at landet hittil har hatt mer enn 632.000 smittetilfeller og 10.168 coronarelaterte dødsfall.

Køer utenfor coffeeshopene

Etter at nyheten om nedstengningen kom, har det dannet seg lange køer utenfor både frisører og såkalte coffee shops, som selger marihuana, melder NTB.

– Det er helt vilt her nå. Alle tror at coffeeshopene blir stengt i morgen. Jeg håper de kan holde åpent for takeaway, hvis ikke blir det salg på gaten, sier Bart van der Wal utenfor et marihuana-utsalgssted i Amsterdam til NTB.

Noen butikker holdes imidlertid åpne i perioden: Supermarkeder, bakere, slaktere og matmarkedene får lov å holde åpent, i tillegg til apoteker, bensinstasjoner, renserier og optikere.

Rammer julefeiringen

De nye tiltakene innebærer at man maksimalt kan møte to personer i tillegg til husstanden samtidig. Det viser TV-kringkasteren Nederlandse Omroep Stichtings (NOP) oversikt over de nye tiltakene.

Mellom julaften og andre juledag utvides antallet til tre, noe som betyr at nederlenderne kan ha maksimalt tre gjester på julaften.

Selv om barnehagene stenger ned, åpnes det for at sårbare barn og de som har foreldre med samfunnskritiske jobber, fortsatt får komme i barnehagen. Skolene vil gjennomføre undervisningen digitalt i perioden.

På pressekonferansen kom det også frem at regjeringen fraråder reiser som ikke er nødvendige helt frem til midten av mars.

Publisert: 14.12.20 kl. 22:41