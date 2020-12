HARDT RAMMET: Berga äldreboende i Solna kommune er en av institusjonene som ble hardt rammet av viruset i starten av pandemien. Foto: Pontus Orre

Rapport: Sverige mislyktes i å beskytte de eldre

Sverige mislyktes i å beskytte de eldre under coronapandemien, heter det i den svenske coronakommisjonens første delrapport.

– De ansatte i eldreomsorgen ble i stor grad overlatt til seg for å håndtere coronasituasjonen, står det i rapporten som Dagens Nyheter og Aftonbladet refererer fra.

Kommisjonen peker på strukturelle problemer gjennom lang tid og en rekke feil i håndteringen av viruset. Det gjorde at eldreomsorgen var uforberedt og dårlig rustet til å håndtere en pandemi.

Tiltakene som ble iverksatt utover sommeren, kom også altfor sent og var ikke tilstrekkelig, heter det videre.

Ifølge forfatterne av rapporten manglet det en nasjonal oversikt over kommunenes beredskap da smitten skjøt fart, en oversikt som statlige myndigheter ikke var raske nok til å skaffe seg.

– Dette er kritikk mot regjeringen, hovedmennene og organisasjonene. Det handler om at man ikke har handlet raskt nok, og at eldreomsorgen ikke hadde beredskap for en pandemi, sier professor Mats Thorslund, som er medlem av kommisjonen til SVT.

Til sammen har 3002 personer i eldrehjem og 1696 eldre som hadde hjemmehjelp, dødd i coronapandemien i Sverige fra mars fram til 23. november.

Per 14. desember hadde til sammen 7514 mennesker dødd av coronarelaterte årsaker i landet. Personer over 65 år utgjør hele 94 prosent av de døde.

– Ser frem til å få gjennomgangen

Dagens nyheter stilte under tirsdagens pressekonferanse med svenske myndigheter spørsmål om den aktuelle rapporten.

– Jeg har ikke tatt del i rapporten, men rent overordnet ser alle aktører frem til å få gjennomgangen som kommisjonen har gjort. Jeg er overbevist om at det kommer til å være viktige lærdommer, svarte kriseberedskapssjef Johanna Sandwall i Socialstyrelsen.

Avdelingssjef Sara Byfors i Folkhälsomyndigheten sier at hun ikke har rukket å se på rapporten, som kom like før pressekonferansen startet.

– Vi får gi kommentarer når vi har lest hele sammendraget, sier hun.