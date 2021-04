FOLKETOMT ÅR: For første gang på over ett år slipper Wembley stadium denne helgen publikum til. 4000 skal delta på søndagens seminfinale i FA-cupen mellom Leicester City og Southampton. Fotballfansene blir med det del av et smitteeksperiment i regi av den britiske regjeringen. Foto: Yui Mok / PA Wire

Tusenvis på konsert og fotballkamp: Britene eksperimenterer seg frem mot full gjenåpning

I kveld samles 4000 mennesker til semifinale i FA-cupen mellom Leicaster City og Southampton på Wembley stadion – som en del av et gigantisk smitteeksperiment i regi av den britiske regjeringen.

Av Pernille Solheim

5000 musikkelskere skal samles, det skal danses på nattklubb og brøles på fotballkamp.

I forkant av full gjenåpning tester den britiske regjeringen coronavirusets grenser.

Myndighetene skal ifølge Sky News sakte, men sikkert tillate deltagere ved enkelte større arrangementer å kaste munnbindet og droppe avstandsrestriksjonene.

For å komme inn på arrangementene må deltagerne kunne vise til en negativ hurtigtest tatt før arrangementet. Deltagerne skal også ta en PCR-test i etterkant.

Søndag går et av de første eksperimentene av stabelen: Da skal 4000 fotballfans samles på Wembley stadion til semifinale i FA-cupen.

Wembley stadion har til vanlig kapasitet på 90.000 tilskuere.

GLISSENT: Wembley har plass til 90.000 tilskuere. Søndag får 4000 komme inn. Foto: Richard Heathcote / PA Wire

Gjenåpningen har startet for fullt i Storbritannia. De er på andre nivå i sin gjenåpningsplan, som tillater blant annet utendørs alkoholservering, åpne frisørsalonger og treningssentre. Men de store arrangementene vil ikke være i gang igjen før 17. mai.

I mellomtiden skal myndighetene studere og lære av funn fra arrangementseksperimenter, og basere seg på disse i gjenåpningsplanens siste faser.

Er massetesting et tilstrekkelig tiltak for å forhindre smittespredning? Er man nødt til å holde én meters avstand? Og hva har ventilasjon å si for smittespredningen?

For å finne svaret på spørsmålene skal blant annet 5000 personer samles til konsert i Sefton Park i Liverpool 2. mai – helt uten avstandsrestriksjoner og munnbind. Det eneste kravet som stilles til publikummerne negativt hurtigtestsvar i forkant av konserten. Et tilsvarende forsøk ble gjennomført i Barcelona i slutten av mars.

To dager før lettelsene 17. mai skal 21.000 fotballfans samles til finale i FA-cupen på Wembley stadion.

ETTERLENGTET UTEPILS: Tidligere denne måneden tillot britiske myndigheter å gå til andre nivå i gjenåpningsplanen etter landets tredje nasjonale nedstenging. Dermed kan briter nå samles over «pints» utendørs, gå til frisøren og på treningsstudio. Men større arrangementer tillates ikke før tidligst 17. mai. Foto: Matt Crossick / Matt Crossick

Vaksinepasskontrovers

BBC melder at det i noen miljøer har vært sterke reaksjoner mot pilotprosjektet. Blant annet skal deltagere ha blitt trakassert av «anti-vaksine-aktivister» som mistenker at prosjektet er et ledd i en plan om å gi fordeler til vaksinerte gjennom vaksinepass.

Det eneste kravet for deltagelse i prosjektet er imidlertid å kunne vise til en negativ coronatest.

– Vi er et steg nærmere en sommer med livearrangementer nå som vårt forskningsprogrammet er i gang, sier kulturminister Oliver Dowden til BBC.

– Å teste ulike situasjoner og se på forskjellige skadebegrensninger er nødvendig for å få folkemengdene tilbake på trygt vis.

Til kanalen sier også helseminister Matt Hancock at funnene fra konserten kan bli avgjørende for strategien de velger når de igjen skal åpne for store arrangementer.

Øvrige arrangementer som skal testes ut i forbindelse med prosjektet er blant annet en kinoforestilling, en kveld på nattklubb og en konferanse.

Det var også planlagt et 10 kilometers masseløp senere i april, men dette har blitt utsatt inntil videre.

Ifølge den britiske regjeringens gjenåpningsplan kan større arrangementer – med plassbegrensning – gjenopptas tidligst 17. mai. Nattklubber skal etter planen gjenåpnes tidligst 21. juni.