VENTER: En pasient venter på få sengeplass på et sykehus i Ahmedabad i India. Foto: AMIT DAVE / Reuters

Utslitte helsearbeidere i India til VG: − Situasjonen er grusom

Oksygenmangel, pasienter som dør på trappene til sykehusene og krematorier som smelter. Utslitte helsearbeidere i India forteller om pandemien som herjer i et av verdens mest befolkede land.

Av Kyrre Lien

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– De døde foran øynene mine.

Sykepleier Gaurav Kumar (27) jobber i førstelinjen ved et av sykehusene i Delhi i India. I helgen døde 20 coronapasienter der han jobber, da sykehuset gikk tom for oksygen.

– Det var helt grusomt. Jeg har aldri opplevd noe lignende før, og vi forsøkte å gjøre alt vi kunne for å redde dem. Men vi klarte det ikke, og vi begynte alle å gråte, forteller han til VG.

KRISE: Sykepleier Gaurav Kumar (t.h.) beskriver tunge dager på jobben under pandemien. Foto: Privat

India har ligget på verdenstoppen for nyregistrerte coronasmittede i fem dager på rad. Mandag ble det registrert 352 991 nye smittetilfeller, og 2812 nye dødsfall. Samtidig regner man med at mørketallene er store.

– Det er vanskelig for alle indere akkurat nå, for det er så mange som tester positivt.

Kumar mener at myndighetene burde innføre en total nedstengning for å begrense smitteutbruddet.

– For meg som jobber i førstelinjen, ser jeg at det er mange problemer, som at vi mangler oksygen, nok sengeplasser og medisiner, skriver han til VG.

Slo alarm

– Situasjonen er grusom, sier den indiske legen Rana til VG.

Han er sjeflege hos det private sykehuset Sir Ganga Ram i sentrum av Delhi, midt under den verste smittebølgen i landet. Han må avbryte telefonsamtalen hvert minutt fordi han stadig får nye henvendelser.

Lørdag kveld måtte han og sykehuset slå alarm. Da var situasjonen så kritisk at de bare hadde nok oksygen for å holde pasientene i live i én time til.

– Det er et enormt problem med å få tak i nok oksygen, forteller legen.

Etter iherdig innsats fikk sykehuset i løpet av natten tak i mer oksygen, men situasjonen er fremdeles desperat ved andre sykehus i landet.

UTSLITTE: Arbeidere som frakter døde coronapasienter til kremering, hviler mellom slagene. Foto: Altaf Qadri / AP

Smitterekord

– Vi kjemper for å holde pasientene i live, og det er kun de mest alvorlig syke vi kan legge inn. Vi må avvise mange fordi kapasiteten er sprengt, forteller legen Rana.

Flere steder i India meldes det om at syke coronapasienter dør på trappene til sykehusene fordi sykehusene er fulle til randen.

– Korridorene våre er helt fulle av pasienter. Vi har 530 senger på sykehuset, og alle er opptatt.

Ingen andre land har registrert like mange smittede i løpet av ett døgn.

– Vi klarer ikke å møte vårt eget mål om å gi god nok behandling til alle pasientene, forteller han.

Rana mener det må komme strengere tiltak på plass fra myndighetene, og at folk må følge retningslinjene.

OKSYGENMANGEL: En helsearbeider jobber med en oksygenbeholder inne på en festsal som er blitt omgjort til et sykehus for coronapasienter. Foto: AP

Utmattende

– Akkurat nå er sykehusene i en ekstrem krisesituasjon, sier talspersonen ved Sir Ganga Ram-sykehuset.

Intervjuet med talspersonen måtte vi ta på tekstmelding. Det er vanskelig for ham å snakke, for vedkommende har nettopp fått påvist corona.

– Det var ingen som ante at dette kunne bli så alvorlig.

Han mener myndighetene gjør så godt de kan i denne tiden, men ikke alle er enig i det.

De har fått massiv kritikk for sin håndtering av pandemien, blant annet ved å tillate store religiøse samlinger i landet.

Myndighetene har også bedt Facebook, Instagram og Twitter om å fjerne sosiale medier-innlegg som har vært kritiske mot deres håndtering av pandemien.

Statsminister Narendra Modi sa søndag at covid-19 har «rystet landet», og at å bekjempe pandemien nå er førsteprioritet.

Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Krematoriene smelter

Det dør for tiden så mange i India at metallet i krematorieovner smelter, har flere medier meldt. De rekker ikke å kjøle seg ned fordi de brenner hele døgnet.

I Gujarat, som ligger vest i India, opererer mange krematorier døgnet rundt, og noen melder om tre til fire ganger flere døde enn normalt.

Et annet sted sprakk skorsteinen til en elektrisk ovn og kollapset etter å ha vært i konstant bruk hver dag de siste to ukene.

– Siden begynnelsen av april har vi håndtert over 80 døde hver dag, sier en lokal tjenestemann ved Ramnath Ghela-krematoriet i byen, ifølge NTB.

Samtidig har det dukket opp flere steder i India hvor coronapasienter kremeres på improviserte likbål.

Lege Shashank Joshi, som VG tidligere har snakket med, peker på den nye indiske virusmutanten som en av utfordringene landet står overfor.

– Vi har over hele verden sett nye mutasjoner av viruset, og den mutasjonen vi ser her nå, er ikke veldig alarmerende. Men det er noe vi må være oppmerksomme på, forteller han.

KREMERES: Flere steder i India har det dukket opp improviserte krematorier, hvor pårørende kan ta farvel med sine kjære. Foto: DANISH SIDDIQUI / Reuters

Den indiske mutasjonen er kalt B. 1.617, og indiske forskere har funnet en såkalt dobbel virusmutasjon, som inkluderer to tidligere oppdagede varianter – E484Q og L452R, ifølge BBC.

«Akkurat som India sendte hjelp til USA da våre sykehus slet i begynnelsen av pandemien, er vi fast bestemt på å hjelpe India når de trenger det», skrev USAs president Joe Biden på Twitter søndag kveld.

Det hvite hus opplyser at de jobber med å sende medisiner og hurtigtester, respiratorer og personlig smittevernutstyr, samt oksygenforsyninger til India.