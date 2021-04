DET RØDE TALIBAN: Krigere fra den såkalte «røde enheten» i Taliban, fotografert i provinsen Laghman i mars i fjor. Foto: Jim Huylebroek/The New York Times

Frykt i Kabul: − Taliban står klare til å overta

Taliban kontrollerer halve landet og regjeringen i Kabul er svak og upopulær. Forhandlingene om fred står i stampe. Det er realiteten når NATO trekker seg ut av Afghanistan etter 20 år.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Forrige uke kom bekreftelsen som mange i Afghanistan har forventet, men håpet de ikke skulle få: USA forlater Afghanistan, og resten av NATO følger etter.

– Etter vi hørte nyheten er alle redde. Det vil skape kaos. Taliban har allerede makten i over halvparten av landet, og etter at NATO trekker seg ut vil det bli enkelt for dem å ta full kontroll, sier Abdul Ghafoor til VG på telefon fra hovedstaden Kabul.

les også Kommentar: Gir opp USAs lengste krig

Han driver en organisasjon som hjelper returnerte migranter, mange av dem fra landets utsatte minoriteter. Han har null tro på at fredsforhandlingene som nå pågår i Doha i Qatar og er planlagt i Istanbul i Tyrkia skal lykkes.

– Full borgerkrig er også en reell fare. Regjeringen har dessverre mislyktes i å forene landet, og den politiske eliten her i Kabul er veldig splittet, sier Ghafoor.

– Usikkerheten gjør at enda flere afghanere forsøker å flykte fra landet, de vil komme seg ut før det blir enda verre, fortsetter han.

les også Afghanistan-exit: Norske soldater blir blant de siste ut

BEKYMRET: Abdul Ghafoor i «Afghanistan Migrants Advice and Support Organization». Foto: Helge Mikalsen VG

Afghanske Ezzatullah Zahid bor og jobber i Norge, men har familien delvis i Kabul og delvis i provinsen Kundus, som er styrt av Taliban. Han mener NATO og Vesten har gjort en stor feil i løpet av to tiår i det krigsherjede landet:

– Problemet er at regjeringen i Kabul fortsatt er styrt av krigsherrer. Det er de samme familiene som har fått regjere i 20 år. Dersom en krigsherre dør, tar hans sønn over. Vi ser det på navnene på dem som skulle forhandle i Istanbul, sier han oppgitt til VG.

Han mener at den sivile regjeringen ikke ønsker å inngå en fredsavtale med Taliban, fordi den selv vil holde på makten, og derfor har gjort alt den kan for å forlenge NATOs tilstedeværelse.

– Korrupsjon og utrygghet gir Taliban legitimitet, for i regionene der de styrer kan man leve relativt trygt. Men Taliban vil ikke kunne gi oss et moderne Afghanistan, sier Zahid.

les også Utenriksministeren: – Dette blir ikke enkelt

KRIGERE: Taliban-krigere i Farah-provinsen, på et arkivbilde fra 2015. Foto: Uncredited / TT NYHETSBYRÅN

Norske tropper trekkes ut

Det norske Forsvaret sier til VG at de er klare til å følge etter da amerikanske soldater trekkes ut fra Afghanistan. Returen er satt til den symboltunge datoen 11. september.

I NATO er prinsippet at «alle gikk inn sammen, og skal ut sammen». Dermed er 20 år med NATO-soldater i Afghanistan snart over.

Men det kan bli noen heftige måneder før det skjer.

Datoen som opprinnelig ble lovet til Taliban av tidligere USA-president Donald Trump var nemlig 1. mai. At nåværende president Joe Biden forskyver det med flere måneder tolkes som et løftebrudd av Taliban.

– Det islamske emiratet i Afghanistan krever tilbaketrekning av alle utenlandske styrker fra landet vår. De som ikke etterlever avtalen vil bli stilt til ansvar, skriver Talibans talsmann Zabiullah Mujahid på Twitter.

Afghanistans president Ashraf Ghani sier på sin side at regjeringsstyrkene er fullt ut i stand til å forsvare landet.

De norske spesialstyrkene og det norske feltsykehuset i Kabul blir blant de siste NATO-bidragene som trekkes ut av Afghanistan. Det har forsvarssjef Eirik Kristoffersen bekreftet i et eksklusivt intervju med VG.

BAKGRUNN: I 2017 traff VG de norske Spesialstyrkene i Kabul: − De vi slåss mot, kjemper til døden

EKSPERT: Terje Watterdal i Afghanistan-komiteen. Foto: Helge Mikalsen

– Ekstremt vanskelig

Terje Watterdal, som leder Afghanistankomiteens kontor i Kabul, beskriver situasjonen som «ekstremt vanskelig».

– Det er stor frykt i Kabul og de andre store byene nå. Det er vanskelig å se at regjeringshæren vil kunne beholde kontrollen uten militær støtte fra Vesten. Taliban har posisjoner på omtrent alle hovedveier inn til Kabul, sier Watterdal til VG.

Regjeringshæren har de siste månedene drevet en offensiv, som ikke har gitt dem særlig økt kontroll, men som har styrket motstanden fra Taliban, forklarer han.

– I løpet av det neste året er det sannsynlig at den sivile regjeringen faller, og enten erstattes av teknokrater eller av Taliban. En samlingsregjering er høyst usannsynlig.

FAKTA: 20 ÅR MED KRIG I AFGHANISTAN * I oktober 2001, få uker etter 11. september-angrepet, hjalp USA og andre vestlige land en allianse av krigsherrer og opprørere til makten i Kabul. * Bakgrunnen var at al-Qaida, som sto bak terrorangrepet, hadde sin base i det da Taliban-kontrollerte landet. * USA og NATO hadde på det meste over 150.000 soldater i Afghanistan. De avsluttet sine kampoperasjoner i 2014, men har fortsatt rundt 9.500 soldater i landet. 2.500 av disse er amerikanske. * Norge bidrar med i underkant av 100 personer i den NATO-ledede styrken. * 34 prosent av afghanerne levde i 2012 under fattigdomsgrensen, men Verdensbanken anslår at andelen i dag er 72 prosent. * Krigen anslås å ha kostet minst 160.000 mennesker livet siden 2001, blant dem minst 43.000 sivile. * Nesten 2,5 millioner afghanere er ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) registrert som flyktninger, men det antas at ytterligere 1,5 millioner afghanere lever som uregistrerte flyktninger i Pakistan. * Taliban kontrollerer omtrent halvparten av Afghanistan. I tillegg er IS og en rekke andre væpnede militser og opprørsgrupper aktive. * 29. februar 2020 undertegnet USA og Taliban en avtale som innebar at USA og andre land skulle trekke sine styrker ut innen mai 2021. * 12. september 2020 åpnet fredssamtaler mellom Taliban og Afghanistans regjering i Qatar, men disse har ennå ikke båret frukter. * President Joe Biden har nå varslet tilbaketrekning innen 11. september 2021. Nato-landene har sluttet seg til dette, og starter tilbaketrekkingen innen 1. mai. KILDE: NTB Vis mer

FANGER: Regjeringens sikkerhetsstyrker viser frem fanger fra Taliban, på et bilde fra januar i fjor. Foto: NOORULLAH SHIRZADA / AFP

Watterdal påpeker at regjeringen har fremstått lite samkjørte og lite samarbeidsvillige i de USA-ledede forhandlingene med Taliban.

– For Taliban betyr utsettelsen at USA har brutt avtalen. Situasjonen kan lett spinne ut av kontroll, sier han.

Prio-forsker og Afghanistan-ekspert Kristian Berg Harpviken påpeker til VG at det allerede er «full borgerkrig» i Afghanistan.

– Konflikten i Afghanistan er verdens blodigste tre år på rad, verre enn Syria og Jemen, sier Harpviken.

I løpet av årets første tre måneder har 573 sivile blitt drept og 1.210 såret. Det er 29 prosent flere enn i samme periode i fjor, viser en rapport fra FN.

STÅR STERKT: Taliban-krigere, som disse i Nangarhar-provinsen i 2018, kontrollerer rundt halve Afghanistan. Foto: Rahmat Gul / AP

Harpviken påpeker at man på over ett år med forhandlinger ikke har kommet særlig langt.

– Situasjonen kan eskalere og bli enda verre, men Taliban innser at det trengs en politisk løsning, og føler at de har lyktes med å splitte regjeringsalliansen underveis i forhandlingene.

– Hva blir dommen over 20 år med NATO-innsats i Afghanistan?

– Det spørs hvilke briller du har på. For alliansen var den innsatsen lenge selve kjernevirksomheten, som begrunnet alliansens eksistens. I et afghansk perspektiv er sivile rettigheter først blitt styrket, men nå er det åpenbart at fremskrittene ikke ser ut til å vedvare, sier Harpviken.

– Fra USA kan de slå fast at de ikke har hatt noe nytt stort terrorangrep på amerikansk jord, og at det er færre internasjonale terrorister i Afghanistan. Det de ikke sier er at terror er blitt eksportert verden rundt, samtidig som IS nå utfordrer Taliban på hjemmebane på en måte som al-Qaida ikke gjorde, konkluderer han.