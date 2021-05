FORSVANT: Epic Games-spillet «Fortnite» ligger ikke lenger på Apples App Store. Selv de som fremdeles har spillet installert, får ikke lenger oppdateringer på iPhone-versjonen av spillet. Foto: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EPA

Apple og Epics «Fortnite»-krangel: Derfor møtes de i retten

Mandag starter spillselskapet Epic Games’ rettssak mot Apple i USA. Hva handler krangelen om?

Ikke siden august i fjor har det vært mulig å laste ned «Fortnite» på iPhone-telefoner. Grunnen til dette bunner i at Epic Games – selskapet som laget Fortnite – ikke ønsker å betale Apple hver gang de gjør et salg på App Store-butikken.

Apple-sjef Tim Cooke og Epics direktør Tim Sweeney skal begge vitne i saken, i tillegg til vitner fra både Facebook og Microsoft.

– Epic kommer til å legge frem Apple som en monopol-spiller som urettferdig krever betalinger fra aktører som ikke har noe annet valg enn å akseptere, skriver The Guardian.

Samtidig mener de Apple kommer til å hevde at suksessen andre mobilprodusenter har hatt, viser at de ikke er en monopolist.

iPhone-produsenten krever at selskaper betaler en viss andel av profitten de gjør på App Store tilbake til Apple. For firmaer på størrelse med Epic, er prosentandelen på hele 30 prosent.

Det synes Epic Games er altfor mye. De sendte derfor et ultimatum til Apple i august.

Da ba spillselskapet om å få drive sitt eget butikkalternativ på iOS-telefoner, i form av Epic Games Store. Salgene på denne plattformen skulle de slippe å dele med Apple.

Svaret de fikk, var et tydelig «nei».

Fjernet «Fortnite»

Selv om «Fortnite» er et gratisspill, tjener Epic Games store penger på å selge en digital valuta i spillet, såkalte «V-Bucks». Dette kan spillerne bruke på å kjøpe kostymer, dansetrinn og lignende de kan bruke i spillet.

Til tross for Apples strenge «nei», åpnet spillselskapet likevel opp for at spillerne kunne kjøpe «V-Bucks» direkte av dem – attpåtil med rabatt.

Da svarte Apple med å fjerne alle Epics produkter fra butikken – inkludert monsterhiten «Fortnite». De truet også med å stenge de ute fra markedet på Mac-maskiner.

Selv sier Apple at de ikke forhandler med enkeltutgivere, og at alle som selger programvare gjennom App Store, må følge deres regler – også om å betale deler av inntekten. De begrunner dette med at de er nødt til å bruke store summer på sikkerheten for brukerne.

Sikkerhet er også hovedårsaken Apple oppgir for at de ikke ønsker å tillate andre butikkløsninger på sine enheter. Det kan åpne for at brukere laster opp ondartet programvare, hevder de.

Flere kritikere

Etter at Epic Games brøt ut, har også flere andre aktører slengt seg med på kritikken mot Apple.

Sammen har blant annet Epic, Spotify og Tinder slått seg sammen i interesseorganisasjonen Coalition for App Fairness (CAF), som jobber for like konkurransevilkår på app-markedet.

VG er medlem av organisasjonen Mediebedriftene, som igjen er medlem av News Media Europe – en av medlemsorganisasjonene i CAF.

Epic og CAF hevder at Apple skaper et monopol hvor kun de har tilgang på app-markedet, og hvor deres egne produkter har en urettferdig fordel.

Denne uken anklaget også EU Apple for å hindre konkurranse. Dette kommer etter at Spotify i juni i fjor klaget dem inn.

– Vår foreløpige konklusjon er at Apple bryter EUs konkurranselov. Apple Music konkurrerer med andre musikkstrømmetjenester, men Apple tar høye gebyrer fra konkurrentene i app-butikken og hindrer dem i å informere om andre måter å abonnere på. Forbrukerne taper, skrev EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager på Twitter.

Ikke Epics første stunt

Søksmålet mot Apple er kanskje den største aksjonen Epic Games har gjennomført for å endre praksis i teknologibransjen, men det er ikke første gang de går imot andres retningslinjer i forsøk på å tvinge gjennom sin egen vilje.

I 2017 lanserte Epic Games muligheten for at spillere på Xbox og Nintendo Switch kunne spille sammen. Spillere på Sonys Playstation 4 kunne derimot ikke ta del i spilling på tvers av plattformene.

Høsten samme år, gjorde en programvareoppdatering det mulig for Fortnite-spillere også på Playstation å spille med spillere på andre konsoller. Epic hevdet dette var et uhell, men hendelsen beviste at det var teknisk mulig å få til – og Sony måtte gi seg.

I tillegg til Apple, er også Google saksøkt av Epic. Også de har fjernet spillselskapets produkter fra sin Play Store, og Epic går derfor til sak.

Samtidig tillater Google på sin Android-plattform at man installerer programvare på andre måter enn gjennom Google Play Store.

Forbrukere har mulighet til å installere «Fortnite» på Android-telefoner, men Epic hevder likevel at dette fortsatt er for vanskelig å få til.

