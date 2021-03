DRAMATISKE SCENER: Bilder og videoer fra stedet mandag formiddag vitner om en brann ute av kontroll. Foto: ROHINGYA RIGHT TEAM/MD ARAKANI

Storbrann i flyktningleir i Bangladesh: − Jeg er svært bekymret

Flykningsleiren ved Cox's Bazar i Bangladesh står i voldsomme flammer. Tidligere bakkearbeider i leiren, Cathrine T. Hårsaker, er svært bekymret for de over 600.000 menneskene som bor tett i tett.

Av Caisa Linea Hagfors

Mandag brøt det ut brann i en flyktningleir ved Cox's Bazar i Bangladesh. Bilder fra stedet viser store mengder svart røyk og mennesker på flukt.

Cathrine Tranberg Hårsaker, som i dag jobber i Røde Kors, har jobbet to år for FN ved den aktuelle flykningsleiren. Der arbeidet hun blant annet med å sikre brannberedskap.

Hårsaker forteller at leiren er 13 kvadratkilometer stor og rommer over 600 000 mennesker. Det kan sammenliknes med å plassere hele Oslos befolkning på et areal med Bodø by, forklarer hun.

– Jeg er svært bekymret. De som bor i disse leierne har nesten ingenting til å begynne med. De er avhengig av hjelpeorganisasjonene og bangladeshiske myndigheter. Når de da mister sine hus og det meste de eier, blir de ekstremt sårbare, sier Røde Kors-arbeideren til VG.

– Dette er en type situasjon det har blitt advart om lenge.

– Folk bor ekstremt tett

Hårsaker forklarer til VG at delene som nå står i brann er spesielt tettbygde, og rommer omtrent 123.000 mennesker.

– Brannen har nå spredt seg, og berører fem leirdeler så langt. Her bor folk ekstremt tett, og alle hus er i bambus, sier den tidligere FN-ansatte.

Hun tror brannen skyldes en eksplosjon i en gasskanyle, som det er vanlig å bruke for å lage mat. Hun viser til at det er 30 grader i luften og ikke noe regn, noe som kan øke risikoen for eksplosjon og brann ytterligere.

Det har vært mindre branner i samme leir tidligere, men ikke noe som likner dette, ifølge Hårsaker.

– Dette er den største brannen vi har sett så langt. Ekstremt mange har mistet husene sine, minst 30 000 mennesker så langt, sier Hårsaker om brannen.

Ikke innlagt vann og bare tilgjengelig til fots

Brannmannskaper, militære og politi skal ha strømmet til etter meldingene om brannen, skriver NTB.

Hårsaker forteller til VG at det er riktig at det finnes et brannvesen i landsbyen rundt, men at det ikke er snakk om spesielt store styrker.

– Mesteparten av leiren er bare tilgjengelig til fots, og det finnes heller ikke innlagt vann. Alt vann er i brønner og elver, forklarer Røde Kors-arbeideren.

Cathrine Tranberg Hårsaker Foto: Privat

Røde Kors er på bakken og bidrar med 500 frivillige. Dessuten har de de siste årene jobbet med å lære opp 3400 av flyktningene beredskap og brannrespons.

Over 1 million rohingya-muslimer bor i spinkle husvære i de enorme leirene ved Cox's Bazar, rundt 300 kilometer fra hovedstaden. Nesten 750.000 av dem krysset grensen etter at de militære i Myanmar gikk til angrep på dem i 2017.