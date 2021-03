REDD: Ambulansesjåfør William (24), leder for Myanmar Free Ambulance Foundation, frykter for livet til kolleger som innkalles til «intervjuer» av juntaen. Flere har gått i dekning. Foto: PRIVAT

Angriper Myanmar-ambulanser: − Førstehjelpsarbeidere må gå under jorden

Frivillige helsearbeidere i Myanmar risikerer livet for å redde skadde demonstranter. – Vi er siktemål for soldatene, sier ambulansesjåfør William (24) til VG.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Nå nettopp

Siden militærkuppet 1. februar har William jobbet dag og natt for den frivillige ambulansetjenesten i millionbyen Yangon, den største i Myanmar. 24-åringen, som er leder for Myanmar Free Ambulance Foundation, lar seg intervjue av VG via Messenger fordi han ønsker at verden skal vite hva som foregår i hjemlandet. Av frykt for represalier ønsker han kun å bli omtalt med fornavn. VG kjenner hans fulle navn.

Minst 250 mennesker har så langt blitt drept i demonstrasjonene mot militærjuntaen, melder Reuters. Siden søndag 14. mars, den blodigste dagen hittil der hele 74 kan ha mistet livet, opplever William og hans kolleger at situasjonen har forverret seg.

– I går (søndag 21. mars, journ.anm.) ble Thu Kha Thar Yee Ambulance Foundation Group arrestert i Hlaing Thar Yar Township mens de både var på medisinsk oppdrag og skulle levere matrasjoner, forteller ambulanseleder William til VG mandag.

– De ble løslatt ved midnatt, men ambulansen deres, telefonene og andre eiendeler ble beslaglagt av myndighetene. Flere ambulansegruppeledere er den siste tiden plukket ut til avhør og har gått i dekning. Nå prøver vi å arrangere matdonasjoner til dem fra vår og andre organisasjoner.

SIKTER MOT HODET: Hodeskadene er mange under demonstrasjonene i Myanmar. Frivillige og minimalt utstyrte ambulanser er ofte demonstrantenes eneste mulighet for førstehjelp. Foto: PRIVAT

Livsfarlig å hjelpe

Unntakstilstanden i seks township i Yangon skaper livsfarlige arbeidsforhold. William får telefoner sent på natten fra folk som trenger førstehjelp, men må ofte avslå.

– Ingen av ambulansene er villige til å dra inn dit av frykt for å bli skutt eller arrestert midt på natten hvis de bryter portforbudet.

– Hvordan vil du beskrive situasjonen?

– Både for ambulansetjenestene og helsesystemet i Myanmar er situasjonen kaotisk.



Siden kuppet er det ifølge William de frivillige ambulansetjenestene som har vært i frontlinjene for å gi demonstranter medisinsk stell og transportere sårede til nærmeste tilgjengelige sykehus.

– Fordi de fleste sykehusene er med i den sivile ulydighetsbevegelsen mot juntaen, har det vært vanskelig for ambulansene å finne et sykehus som er åpent. Men legene har behjelpelige med å guide ambulansene for å bistå, og enkelte sykehus har til og med åpnet akuttmottaket sitt når situasjonen virker kritisk.

Ubeskyttede skyteskiver

De fleste ambulansetjenestene er uavhengige organisasjoner som blir formet av lokale nabolag eller pengedonorer. Fordi de hverken tilhører Myanmar Røde Kors eller myndighetene, blir de ifølge William nærmest fritt vilt for juntaen.

De frivillige ambulansegruppene har ikke samme beskyttelse som Røde Kors eller Den Røde Halvmåne, og får heller ikke lov å bruke symbolene til disse fordi de frivillige gruppene mangler både utstyr og formell førstehjelpskunnskap. Ofte har ambulansene bare tre ting; oksygentanker, båre og førstehjelpsskrin.

– De frivillige har bare ett mål: Å redde så mange liv de kan, understreker William.

– Men militæret betrakter dem på samme måte som de ser på demonstranter og sivile. Soldatene plukker ambulansene ut som mål og skyter. De har ikke beskyttelsen det røde korset eller halvmåneemblemet gir.

PROVISORISK: Her fraktes en skadet bort ved hjelp av båre og moped. Foto: PRIVAT

Når ambulansegruppene rykker inn i kriseområder, har de derfor bare et hvitt flagg feste til toppen av ambulansen. Der ambulansene ikke kommer til, bærer førstehjelperne sårede ut på bårer til fots. Siden de ikke har et skikkelig identifiserbart emblem, hverken på uniformene eller flagget, gir det soldatene et påskudd til å skyte.

– De kan forsvare det med å si at ambulansene ikke er medisinsk personell.

Livredd

24-åringens organisasjon, Myanmar Free Ambulance Foundation, ble startet i 2016 og driver organisert førstehjelpsopplæring av frontlinjearbeiderne.

– Siden starten av mars har vi sammen med Myanmar Emergency medical Services hatt opplæring med 150 frontlinjeførstehjelpere fra 22 ambulansegrupper, forteller William.

Planen er nå å inngå samarbeid med andre ambulansegrupper for å stå sterkere, og jobbe for å skaffe medisinsk materiell. Risikoen etter hendelsene den siste tiden gir ham høye skuldre.

Det hjelper ikke på at det mobile nettverket er nedstengt og at wifi gjennom landlinje kommer og går. Kommunikasjonen William har med VG blir brutt et par ganger, fordi juntaen den siste uken har stengt internett hver natt. Frykten for at juntaen skal stenge internett fullstendig er stor.

– Det går ikke en dag at jeg føler meg trygg hverken for min egen eller landets fremtid. Dagen da at soldatene banker på døren min og ber meg bli med dem, kan komme når som helst.