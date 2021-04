PRESIDENT: Joe Biden snakket fra Rosehagen i Det hvite hus torsdag. Foto: Andrew Harnik / AP

Biden om masseskytinger i USA: En skam for nasjonen

Joe Biden har i dag lagt frem flere forslag som skal stramme inn reguleringen av skytevåpen i USA.

Av Jostein Matre og NTB

Publisert: Nå nettopp

I en tale torsdag beskrev han voldshandlinger utført med skytevåpen som en epidemi og en helsekrise.

– Vi er fast bestemt på å gjøre endringer, understreket han, og omtalte landets enorme rekke med masseskytinger for «en skam for nasjonen» og «en internasjonal flause», ifølge CNN.

I løpet av årets tre første måneder var det 126 masseskytinger i USA. Det altså på bare 90 dager. Totalt ble 148 mennesker drept og 485 skadet i hendelsene, ifølge Wikipedia.

Det som faller inn under definisjonen «masseskytinger» er hendelser der minst fire personer blir skutt.

Den episoden med flest døde så langt i år skjedde 22. mars i Boulder, Colorado. Der ble 10 mennesker skutt og drept på en dagligvarebutikk.

«Spøkelsesvåpen»

Et av de foreslåtte tiltakene fra Joe Biden er å stramme inn reguleringene av hjemmebygde skytevåpen som i USA kalles «spøkelsesvåpen». Slike våpen mangler ofte serienummer og er derfor vanskelige å spore.

I tillegg ønsker Biden-regjeringen strengere regler for ekstrautstyr som brukes for å holde pistoler mer stabilt. Dette kan sees i direkte sammenheng med hendelsen i Boulder, der slikt utstyr ble brukt.

DEMONSTRERTE: Janet Molstad holdt 28. mars opp en plakat under en demonstrasjon i Colorado med omtrent de samme ordene president Biden brukte i sin tale torsdag. Foto: ALYSON MCCLARAN / Reuters

Det er gjennom såkalte «presidentordrer» Biden nå ønsker å stramme inn reglene. Det er en enklere måte for ham enn å gjøre faktiske lovendringer, som etter alt å dømme ville blitt motarbeidet kraftig i Kongressen. Og med et marginalt flertall for Demokratene i Senatet er det langt fra sikkert at slike lover ville blitt vedtatt.

Men selv disse reguleringene vil garantert møte motstand fra den mektige våpenlobbyen, med gruppen NRA i spissen, samt det meste som kan krype og gå av republikanske politikere og velgere.

les også Venner og familie minnes ofrene etter masseskytingen: – Vi er knust

Mange av dem gjentar til stadighet at de er redde for at Demokratene vil «ta fra dem våpnene» og ødelegge det andre grunnlovstillegget i USA, som i utgangspunktet gir de aller fleste rett til å bære våpen.

Biden nekter for at hans presidentordrer er et angrep på dette grunnlovstillegget.

Vil gå lenger

Men det er ikke bare fra de konservative Biden nå kommer til å få tyn. Også de som ønsker seg enda strengere våpenlover er ventet å komme på banen med uttalelser om at dette ikke er nok.

les også Megan har revolver i nattbordskuffen: – Tør ikke annet

Det kan det virke som presidenten er enig i, ettersom han også tok til orde for et forbud mot visse typer halvautomatiske våpen omtalt som assault weapons og bedre bakgrunssjekker på de som skal kjøpe våpen.

For å få til dette må han derimot foreslå faktiske lover, og gå gjennom Kongressen for å få dem vedtatt. Det erkjenner han han at kan bli vanskelig.

– Vi har en lang vei å gå. Det virker som at vi alltid har en lang vei å gå. Kongressmedlemmene har tilbudt mange en bønn for ofrene, men de har ikke vedtatt en eneste ny føderal lov som gjør noe for å redusere våpenvolden, sa Biden, og la til:

– Det er nok bønner nå. Det er på tide med handling.