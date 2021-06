MØTTE PRESSEN: Rudy Giuliani. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Rudy Giuliani fratatt advokatbevillingen: − Jeg skal slåss

NEW YORK/OSLO (VG) Full av selvtillit sto Rudy Giuliani utenfor luksusleiligheten sin på Manhattan torsdag formiddag, og slo kraftig tilbake mot anklagene.

Av Camilla Svennæs Bergland og NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg skal gå til retten og jeg skal slåss tilbake, sier Giuliani kort tid etter at ankedomstol i New York offentliggjorde avgjørelsen.

Domstolen fastslår at Giuliani kom med beviselig falske og villedende uttalelser om fjorårets presidentvalg som Donald Trums personlige advokat, ifølge New York Times.

I kjennelsen kommer det blant annet fram til at Giulianis oppførsel var en trussel for allmenne hensyn og berettiger at han fratas bevillingen.

Utenfor luksusleiligheten sin i Manhattan, snakket Giuliani til oppmøtte journalister torsdag formiddag.

– Det virkelige problemet her er at det er noen dobbeltstandarer i rettsvesenet. Jeg kunne like gjerne vært i Iran eller Øst Tyskland før endringen, sier han.

Etter valget i november ledet Giuliani blant annet arbeidet med å forsøke å vinne frem saker i ulike amerikanske domstoler med sine påstander om valgfusk. Dette lyktes han ikke med. Tidligere president Donald Trump tviholdt, og tviholder fortsatt på, at valget var og er et «stjålet valg».

Det samme gjør Giuliani når VG møter han utenfor luksusleiligheten hans på Manhattan.

Giuliani var New York-ordfører i åtte år og ble en nasjonal figur i kjølvannet av terrorangrepet 11. september 2001.