ADVARTE: Ingeniør advarte mot betydelige skader på bygningen og anbefalte at de skulle fikses umiddelbart. Foto: Thomas Nilsson / VG

Ingeniør fant «store feil» i Champlain Towers South i 2018

En tre år gammel rapport konkluderte med at en byggefeil forårsaket «store strukturelle skader» på leilighetskomplekset i Miami. Torsdag morgen norsk tid kollapset bygningen.

Av Hege Bellika Hansen

Publisert: Nå nettopp

I en rapport fra 2018 advarte en ingeniør om en «stor feil» i Champlain Towers South-komplekset i Florida, USA.

Feilene kan spores tilbake til en feil «i utviklingen av de originale kontraktsdokumentene» for 40 år siden, hvor mangel på riktig drenering på bassengdekket skal ha forårsaket store strukturelle skader, skriver Miami Herald.

Mangelen på vanntetting beskriver rapporten et systemisk problem.

Rapporten ble produsert for leilighetsforeningen av ingeniør Frank Morabito fra Morabito Consultants. I følge Morabito var hovedproblemet ved Champlain Towers at bassengterrassen og utendørs planter var lagt på en flat struktur og forhindret at vann drenerte.

«Problemet må løses raskt,» anbefalte ingeniøren. Under arbeidet fant han sprekker i bygget, og i rapporten kommer det frem at reparasjonene ville bli dyre.

Avisen skriver at det ikke var umiddelbart klart om problemet ble reparert, eller om det til slutt kunne ha bidratt til at bygningen kollapset.

Lørdag ettermiddag er minst fire døde og 159 savnede etter bygningskollapsen natt til torsdag lokal tid.

Rapporten ble offentliggjort av myndighetene sent fredag kveld lokal tid.

Annen rapport fra 2020 avslørte at bygget har sunket jevnlig siden 90-tallet

Dette er ikke den første rapporten som kan ha tydet til feil eller svakheter ved bygningen. En rapport fra 2020 skrevet av forskeren Shimon Wdowinski viser at bygningen har sunket i en alarmerende hastighet siden 90-tallet.

Han er professor ved Institutt for Jord og Miljø ved Florida International University. Og da Wdowinski så nyheten om kollapsen i Surfside husket han øyeblikkelig bygningen fra studien forteller han til USA Today.

JAKTER OVERLEVENDE: Redningsmannskaper leter gjennom bygningsmassene etter overlevende. Foto: City of Miami Fire-Rescue

– Jeg så på det i morges og tenkte «Herregud.» Vi oppdaget det, sier han til avisen.

Han har studert landsdekning i området basert på data fra 1993 til 1998. Han kommenterer ovenfor CBS at funnene var uvanlige.

Rapporten kom frem til at bygningen sank med 2 millimeter i året over tre tiår. Det skal være uventet fordi området har mye kalkstein som gir støtte.

Wdowinski skrev i sin rapport at bygningen er reist på drenerte våtmarker. Ifølge CBS skrev han at dette kunne påvirke konstruksjonen.

Myndighetene venter at dødsfallet vil stige

Det 12-etasjers høye boligkomplekset i strandbyen Surfside nord for Miami Beach, kollapset delvis rundt kl. 01.30 lokal tid på torsdag. Rundt 55 av bygningens 136 enheter kollapset, ifølge brannvesenet.

Ingen overlevende er hentet ut siden torsdag morgen.

Lokale myndigheter venter at dødstallet vil stige. Det er fremdeles uklart akkurat hvor mange som befant seg i leilighetskomplekset da bygningen kollapset.