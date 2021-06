KJØLES NED: En kvinne søker ly på et sted hvor man kan kjøle seg ned i millionbyen Vancouver. Foto: JENNIFER GAUTHIER / X07099

Hetebølge i Canada – stor økning i plutselige dødsfall

En kraftig hetebølge herjer deler av Canada. Dødstallene stiger.

Av Øystein David Johansen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg har vært politibetjent i 15 år, og jeg har aldri opplevd lignende antall plutselige dødsfall på så kort tid, sier politimannen Steve Addison til Vancouver Sun.

Nødtelefonene ringes ned om uventede dødsfall i hjemmene til folk i British Columbia. I løpet av 24 timer mandag tok politiet i Vancouver mot 31 slike oppringninger. Politibetjent Addison forteller at mange av telefonene kommer etter at folk har besøkt hjemmene til foreldrene eller slektninger, for å finne dem omkommet.

Tidlig tirsdag ettermiddag hadde politiet i Vancouver vært til stede og registrert 20 plutselige dødsfall, og tallene er ventet å stige for hver time. Til vanlig rykker politiet ut til tre eller fire slike uventede dødsfall, skriver Vancouver Sun.

Over 100 plutselige dødsfall er registrert siden hetebølgen startet, skriver allmennkringkasteren CBC. Hetebølgen er ventet å fortsette de nærmeste dagene.

LAMMET AV HETEN: Storbyen Vancouver opplever rekordhete etter hetebølgen som startet fredag. Foto: JENNIFER GAUTHIER / X07099

– Våre politifolk har veldig mye å gjøre, men vi gjør alt som står i vår makt for at innbyggerne skal være trygge, sier Addison.

Så stort behov er det for politifolk som kan yte umiddelbar hjelp at man flytter etterforskere over til avdelinger som jobber med nødhjelp. Også politifolk som er hjemme eller har ferie må bistå i den prekære situasjonen.

På grunn av det voldsomme antallet telefoner, blir de omkomne liggende hjemme i påvente av politi, ambulanse og brannmannskaper, som alltid er på stedet når uventede dødsfall blir ringt inn i millionbyen.

Begravelsesagenter har også mye mer å gjøre enn til vanlig. Ifølge CBC rapporteres det 130 dødsfall til vanlig i løpet av en firedagersperiode i British Columbia. Mellom fredag og mandag ble det rapportert 233 dødsfall.

I tettstedet Lytton, rundt tre timers kjøring nordøst for Vancouver, ble det både søndag og mandag satt ny nasjonal varmerekord med henholdsvis 46,6 og 47,5 grader.

I delstaten Alberta har myndighetene erklært krisetilstand på grunn av høyt strømforbruk. Innbyggerne oppfordres om å bruke minst mulig strøm mellom klokken 16 og 19 på ettermiddagen.