ÅPNER: Mandag letter Storbritannia på mange coronatiltak og går mot full gjenåpning av landet. Nå advarer forskere. Foto: Dominic Lipinski / PA Wire

Advarer mot gjenåpning: − Avgjørelsen er farlig og prematur

Mer enn 1200 forskere har signert et opprop mot den planlagte gjenåpningen av Storbritannia neste uke.

Av Ida Lyngstad Wernø

Publisert: Nå nettopp

Mandag fjernes de siste coronarestriksjonene i Storbritannia, etter at statsminister Boris Johnson la frem gjenåpningsplanen 5. juli.

– Vi mener denne avgjørelsen er farlig og prematur, skriver 120 forskere i et brev publisert i medisintidsskriftet The Lancet.

Nå har mer enn 1200 forskere har signert et opprop som støtter brevet, skriver The Guardian.

– For å få en slutt på pandemien gjennom flokkimmunitet må en stor nok del av befolkningen være immun for å hindre en eksponentiell økning av coronaviruset. Det er usannsynlig å oppnå flokkimmunitet uten et mye høyere vaksinasjonsnivå enn det en kan forvente innen 19. juli, skriver forskerne i brevet.

De advarer også mot at en for rask gjenåpning vil kunne bidra til at vaksineresistente varianter får utvikle seg.

Selv om britene kan feire gjenåpningen som venter neste uke, vekker spredningen av delta-varianten bekymring: Onsdag hadde Storbritannia det høyeste smittedøgnet siden midten av januar.

Tidligere har også legeforeningen British Medical Association (BMA) oppfordret regjeringen om å holde på noen restriksjoner, og vist til det de har beskrevet som en «urovekkende økning» i antall smittetilfeller.