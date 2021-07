TOMME GATER: Bildene fra en vinterkjølig Sydney vekker minner som de fleste helst vil legge bak oss: Folketomme gater, stengte butikkdører og munnbind utendørs. Foto: MICK TSIKAS / AAP

Sydney får ikke bukt med smittetallene: − Veldig, veldig vanskelig

Mens Europa levde med strenge restriksjoner, så mange med lengtende blikk til Australias coronafrie hverdag. Nå strammer Sydney ytterligere inn mens Norge åpner opp.

Av Caisa Linea Hagfors

De siste ukene har deler av Sydney levd med strengere restriksjoner enn på lang tid. Myndighetene var kjappe til å stramme inn i begynnelsen av juli da stadig flere smittetilfeller tikket inn og frykten for deltautbrudd gjorde seg gjeldene.

Likevel fortsatte smittetallene å stige. Lørdag kom myndighetene med beskjeden mange fryktet: De har ikke fått bukt med smittetallene, og allerede strenge restriksjoner blir nå enda strengere, skriver australske ABC.

Søndag meldte delstaten New South Wales, der storbyen ligger, om 150 nye smittetilfeller. Dagen før var tallet 110.

– Gårsdagen var en veldig, veldig vanskelig dag for mange. Og jeg er ikke flau over å si at dette trolig var den vanskeligste dagen jeg har hatt i mitt liv i offentligheten – vi tar ikke lett på disse beslutningene, sier delstatsminister Gladys Berejiklian under en pressekonferanse søndag.

Bilder fra byen viser stengte butikkdører og folk som hamstrer mat lørdag før nedstenging:

Mens europeere omfavner gjenvunnet frihet og sommer, står Sydney altså midt i en enda strengere nedstengning og vinter.

Lokale myndigheter i Sørvest Sydney har nå bestemt at butikker og restauranter må stenge, skriver The Sydney Morning Herald. Det gjøres unntak for blant annet matbutikker og apotek. Flere skoler i byen har allerede stengt ned på grunn av frykt for smitteutbrudd, melder avisen videre.

Den siste innstramningen innebærer at også at alle beboere i områdene Fairfield, Canterbury-Bankstown og Liverpool ikke får forlate bydelen frem til 30. juli. Unntak gjøres kun for dem med samfunnskritiske jobber.

Det blir også full stans for alt bygningsarbeid.

Stor misnøye mot nye tiltak

Den nye nedstengning har skapt stor misnøye hos mange: Samme kveld som de nye innstramningene ble annonsert, demonstrerte mer enn hundre personer mot tiltakene i en park i Sydney.

Politiet måtte gripe inn og oppløse folkemengden. De arresterte også flere av demonstrantene, skriver The Sydney Morning Herald.

Flere hundre lastebiler hadde også samlet seg til en demonstrasjon lørdag kveld. De reagerte på at byggindustrien må stenge helt ned.

Lastebilene kjørte ut og blokkerte Sydney’s Anzac-broen mens de tutet i hornene, skriver avisen.

Nedstengningen har ryddet Sydneys gater. Se de ferske bildene her:

Ti prosent av befolkningen vaksinert

I Australia er bare ti prosent av befolkningen fullvaksinert, viser VGs coronastatistikk.

16. juli hadde landet dessuten det høyeste antall registrerte smittede siden august 2020, med 145 nye tilfeller på en dag.

I august hadde landet til sammenligning en periode med over 700 tilfeller registrert daglig, men etter dette har smitten nærmest flatet helt ut – frem til nå.