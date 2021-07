Havarerte kort tid etter take off: − Vi antar 10–50 meter over bakken

ÖREBRO/OSLO (VG) Undersøkelser gjort gjennom natten og morgenen viser at flyet i Örebro styrtet nokså raskt etter det tok av torsdag kveld.

Av Anne Sofie Mengaaen Åsgard , Emma Fondenes Øvrebø og Mattis Sandblad

Publisert: Nå nettopp

Klokken 23 torsdag kveld ankom den svenske havarikommisjonen ulykkesstedet etter at åtte fallskjermhoppere og én pilot omkom da propellflyet de satt i havarerte. I tre timer jobbet utrederne med å kartlegge hva som kan ha skjedd.

– Vi har intervjuet vitner, flygeleder og andre personer som var på flyplassen, sier Peter Swaffer, leder for sivil luftfart ved Statens havarikommisjonen i Sverige til VG.

Han forteller at de også rakk å gjøre noen andre undersøkelser før mørket la seg.

– Vi fikk gjort en aller første undersøkelse av både ulykkesplassen og vraket, fortsetter Swaffer.

Hele ulykkesområdet var sperret av da VG ankom Örebro i natt. Man ventet da til teknikerne skulle starte opp igjen.

– Kom ikke særlig høyt i luften

Swaffer forteller at arbeidet fortsetter nå i morgentimene for full styrke. Fremdeles er det mange ubesvarte spørsmål, men foreløpige undersøkelser tyder på at flyet må ha havarert raskt etter at det kom opp i luften.

– Det eneste vi vet sikkert er at dette skjedde raskt etter start, sier Swaffer.

Han forteller at det foreløpig ikke finnes vitnebeskrivelser av selve styrten, men at de har gjort et anslag ut ifra andre undersøkelser.

– Vi antar 10–50 meter over bakken, fortsetter Swaffer.

Foto: Jeppe Gustafsson / TT NYHETSBYRÅN

Undersøkelser på stedet

Ulykken skjedde i forbindelse med en såkalt «hoppuke» i Örebro, og like etter hendelsen i går kveld beskrev politiet ulykken som et totalhavari.

Flyet hadde gått ned «helt ukontrollert» et lite stykke fra rullebanen. Nå jobber havarikommisjonen parallelt på stedet med politiet som gjør tekniske undersøkelser.

– Men så snart som mulig, forhåpentligvis i morgen, vil vi frakte vraket til Strängnäs hvor flere undersøkelser skal gjøres, sier Swaffer.

Disse sporene blir viktige nå

Lederen ved havarikommisjonen sier det nå er essensielt å få sikret viktige spor for å kunne vite mer om ulykken.

– Nå handler det om å sikre data fra navigasjonssystemer, motor, databokser andre eksterne data som radarspor, påpeker Swaffer.

– Når vil dere sitte på alle svarene?

– Det er mulig at vi får noen svar ganske snart, men antagelig vil mye skje frem i tid når vi har alle fakta foran oss. Det kan ta opptil et år, fortsetter han.