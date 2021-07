HETEBØLGE: Folk badet i en fontene utenfor rådhuset i Edmonton i Alberta i Canada da temperaturen nådde 37 grader 30. juni. Foto: JASON FRANSON / The Canadian Press

Varmeste juni måned noen gang i Nord-Amerika: − Illevarslende signal

Nord-Amerika har akkurat vært gjennom den varmeste juni måned siden målingene startet. I Europa ble årets juni den nest varmeste, ifølge EU-forskere.

Av Sindre Camilo Lode og NTB

Måneden vi nylig la bak oss, var spesielt varm vest i USA og Canada, samt i Finland og vest i Russland, opplyser EUs klimaendringstjeneste Copernicus.

I den kanadiske provinsen British Columbia ble det satt varmerekord tre dager på rad i juni. Temperaturen i regionen var 1,2 grader høyere enn normalen for perioden 1991–2020.

– Disse hetebølgene oppstår ikke i et vakuum. De oppstår i en verden der klimaet blir varmere og det blir mer sannsynlig at de oppstår, sier klimaforsker Julien Nicolas ved Copernicus.

– Det som skjedde i Canada, var et stort hopp sammenlignet med tidligere rekorder. Disse varmerekordene er en kraftig påminnelse om hvordan klimaendringene påvirker livet vårt, sier Copernicus-direktør Carlo Buontempo.

– Advarsel til forskerne

Det er direktør Tore Furevik ved forskningsstiftelsen Nansensenteret enig i.

Til VG sier han at rekordene er en «tydelig påminnelse om hvordan klima endrer seg og at vi får flere hetebølger».

– Det er også en advarsel til forskerne, om at klimamodellene kan ha undervurdert utvikling. Modellene er veldig gode på globale mønster, men de ekstreme situasjonene kan bli mer ekstreme enn vi har trodd tidligere.

DIREKTØR: Tore Furevik ved forskningsstiftelsen Nansensenteret. Foto: Hallgeir Vågenes

Ifølge Furevik skal en slik hetebølge som Canada har vært rammet av, normalt sett ikke opptre, om man ser på statistikken.

– Det viser klart at vi har klimaendringer. Det er også en mulighet for at hetebølgene blir verre enn det vi har trodd, sier han og legger til:

–Om vi ikke klarer 1,5-gradersmålet, eller 2-gradersmålet, vil flere steder i verden oppleve hetebølger slik som Canada opplevde nå.

Copernicus-tjenesten lager månedlige rapporter om blant annet lufttemperaturer og sjøis. Copernicus samler inn data fra satellitter, fly og værstasjoner over hele verden.

Norsk klimaforsker: – Illevarslende signal

Klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Rasmus Benestad, sier til VG at rekordvarmen ikke kommer som noen overraskelse.

– Det er denne trenden vi ser. Det går litt opp og ned fra år til år. Men vi ser at det blir varmere.

– Hva forteller en slik måned oss?

– Om vi ikke hadde hatt global oppvarming, vet vi at slike rekorder ville kommet sjeldnere. Med den globale oppvarmingen vi har, ser vi matematisk at sannsynligheten er høyere, sier Benestad.

Han forklarer det med at vi ser en forsterket drivhuseffekt og at C02-nivået i atmosfæren øker, en trend som ifølge forskeren er «stigende hele veien».

KLIMAFORSKER: Rasmus Benestad, her avbildet i 2012. Foto: Mortensen, Terje

– Det vi ser er at det får ganske sterke konsekvenser for folk. Det var en del dødsfall i Canada og noen steder i USA.

Han legger til:

– Det er alvorlig. Det er illevarslende signal. Vi vet at det i fremtiden bare vil bli verre om vi ikke endrer kursen. Det er det Parisavtalen forsøker å få til. Kursendringen vi ønsker går for sakte. Men det er den omstillingen vi snakker om.

Varmt og tørt

Også i Helsingfors ble det satt varmerekord. Den finske hovedstaden har ikke opplevd en så varm junimåned siden de begynte å føre statistikk i 1844. Heller ikke i Moskva er det målt høyere gjennomsnittstemperaturer i juni tidligere. Også nord i Sibir var sommertemperaturene ekstremt høye.

– Hetebølgene i Nord-Amerika, Vest-Russland og det nordlige Sibir er bare det seneste eksempelet på en trend som antas å fortsette i fremtiden og henger sammen med oppvarming av klimaet på kloden, sier klimaforsker Nicolas.

Mange steder i Europa var det dessuten tørrere enn normalt i juni. Også deler av USA, Canada, Sør-Amerika og Kina fikk mindre nedbør enn normalt. Vest i USA og Canada oppsto det flere skogbranner.

BRANNER: Brannvesenet i British Columbia i Canada har hatt mer enn nok å gjøre i juni og begynnelsen av juli som følge av rekordvarmen. 3. juli var det kanadiske militæret i beredskap for å hjelpe til med slukkingen av mer enn 170 branner vest i provinsen. Foto: BC Wildfire Service

– Ekstremt dødelig

Direktør Furevik ved Nansensenteret sier til VG at hetebølger og tørke er den største trusselen klimaendringene bringer med seg.

– Ekstreme sommertemperaturer er nok den største trusselen med tanke for menneskeheten – for liv og helse, og for folks mulighet til å bo i mange områder, sier han.

Han omtaler temperaturene som har blitt registrert i juni i Canada, som «dødelige».

– Man kan sammenligne det med hetebølgene i Europa i 2003 og 2010, som begge førte til mellom 60.000 og 70.000 ekstra dødsfall. Disse tallene viser hvor ekstremt dødelige varmen er for mange, sier Furevik.

Vintervarme på New Zealand

Selv på verdensbasis er årets junimåned blant de varmeste som noen gang er registrert. Bare tre ganger tidligere har juni vært varmere: 2016, 2019 og 2020. Juni 2021 deler fjerdeplassen med juni 2018.

Nylig rapporterte også New Zealand om sin varmeste juni noensinne. I det som er en vintermåned på den sørlige halvkule, var gjennomsnittstemperaturen 10,6 grader Celsius, ifølge det statlige forskningsinstituttet NIWA. Det er 2 grader høyere enn 30-årsnormalen og 0,3 grader høyere enn den forrige rekorden, som ble satt i 2003 og tangert i 2014.

Antarktis var på sin side kaldere enn normalen for de siste 30 årene.