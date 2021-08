FØRSTE DOSE: En kvinne får sin vaksinedose på et nytt vaksinasjonssenter Hammanskraal i juli. Foto: Alet Pretorius / AP

Har fått 1,5 prosent av verdens vaksinedoser

Delta-varianten har inntatt den afrikanske kontinentet for fullt, men det har ikke vaksinene.

Publisert: Nå nettopp

På et vaksinesenter i Hammanskraal i Sør-Afrika får en kvinne med gul lue en vaksine i armen. Hun er en av svært få på kontinentet.

Nye tall i VG viser at kun 1,52 prosent av de 4,2 milliardene vaksinedosene som er satt i verden, er satt på det afrikanske kontinentet.

Det betyr at de aller fleste landene i Afrika har en dekningsgrad på langt under én prosent av befolkningen. Til sammen har afrikanske land satt 65 millioner vaksinedoser.

Det betyr at Tyskland har fått nesten dobbelt så mange vaksinedoser som et helt kontinent.

Smitterekord

Og nå har deltavarianten for fullt kommet til mange land på kontinentet.

En variant som er mer smittsom og potensielt gir mer alvorlig covid-19. I flere vestafrikanske land skyller nå delta-varianten gjennom befolkningen. Der settes smitterekorder og sykehusene fylles opp.

I Sør-Afrika er særlig provinsen Gauteng – hvor millionbyen Johannesburg ligger – hardt rammet. Der er må sykehusene avvise ambulanser med covid-syke pasienter.

– Desperat syke pasienter blir brakt til oss i biler. De har fått avslag på andre sykehus, sier en ikke-navngitt lege til CNN.

I Norge har de alle fleste fått tilbud om den første dosen, for mange unge er den andre doser bare noen dager unna. De eldre og risikogruppene er for lengst fullvaksinert.

Hvor ble det av Afrikas vaksinedoser?

COVAX – som tok på seg å skaffe en andel av vaksinedosene til lav- og mellominntektsland – har møtt på en rekke utfordringer.

Vestlige land som USA og Storbritannia har gått inn for å sikre mangelvaren vaksiner til sin egen befolkning. De har nå en vaksinasjonsgrad på henholdsvis 49,1 og 57 prosent.

0,7 prosent

Stort sett har COVAX måtte ta til takke med donasjoner fra høyinntektsland som Norge. Uganda har blant annet tatt mot AstraZeneca-dosene som Norge ikke ville ha i sitt vaksinasjonsprogram.

De har nå mottatt 864.000 vaksinedoser gjennom COVAX-alliansen.

Før disse leveransene står landet med en vaksinasjonsgrad på 0,7 prosent av befolkningen.

EN AV FÅ: En kvinne får vaksinen på Butanda helsesenter i vestlige Uganda i april. Foto: Patrick Onen / AP

På et helsesenter i vestlige Uganda får en eldre kvinne kjoleermet rullet opp og vaksinen injisert i armen. Hun er en av de 1,1 millionene som har fått en dose i landet.

Leveransene til COVAX ble sterkt forsinket da India besluttet å stanse eksport av vaksiner fra sin vaksinefabrikk i april fordi de selv sto opplevde dramatisk smitteøkning og mangel på vaksiner.

Andre vaksiner sikres gjennom Den afrikanske union. De leverer blant annet 29 millioner Janssen-vaksiner til det mest folkerike landet på det afrikanske kontinentet – Nigeria. De får også fire millioner Moderna-vaksiner og 700.000 AstraZeneca-vaksiner gjennom COVAX, samt USA og Storbritannia.

For de er nemlig slik at de aller fleste vaksinedosene som er satt på det afrikanske kontinentet, er satt i to land. Av de 65 millioner dosene som er satt i Afrika, så er 51 prosent av dem satt i Sør-Afrika og Marokko.

Halvparten til to land

Dermed har disse to landene sikret seg over halvparten av den allerede minimale andelen som har gått til afrikanske land. I Sør-Afrika er likevel kun 5,4 prosent av befolkningen vaksinert. I Marokko 28,3 prosent – det eneste landet som har vaksinert mer enn ti prosent av befolkningen.

De skiller seg ut ved å være land hvor myndighetene selv har sikret seg doser utenom COVAX og bilaterale donasjoner. For Sør-Afrika har bestilt 40 millioner Pfizer- og 30 millioner Janssen-doser.

Før jul sikret Marokko en avtale for å importere 65 millioner doser med fra kinesiske Sinopharm og AstraZeneca.

EKSPORT: Før India stanset eksporten av vaksiner, skulle disse dosene med AstraZeneca-vaksinen fraktes til Kabul i Afghanistan. Vaksinen blir laget Serum Institute of India. Foto: Rahmat Gul / AP

WHO: Vent med tredjedosen

Den enorme forskjellen i vaksinedistribusjonen, har fått WHO til å slå alarm. De ber rike land vente med å sette tredjedosen i innbyggerne, før 10 prosent av verdens befolkning har blitt vaksinert.

– Vi blir nødt til å fokusere på å få dem som er mest utsatt, og mest i fare for å få et alvorlig sykdomsforløp og kanskje død, vaksinert med to injeksjoner, sier han.