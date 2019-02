LEVDE FARLIG I RUSSLAND: Sergej Skripal var lenge en russisk etterretningsoffiser selv, før han flyttet til Storbritannia og levde i asyl fra Russland der. Foto: REUTERS TV / X00514

Bellingcat: Tredjemann i Skripal-attentat navngitt

Det velrenommerte nettstedet påstår de har funnet navnet på en tredje russisk agent i Skripal-saken.

4. mars 2018 ble Sergej Skripal og datteren Julia funnet bevisstløse på en parkbenk i Salisbury i England. Det viste seg at de hadde blitt forgiftet med Novitsjok, en nervegift utviklet i Sovjetunionen og senere Russland mellom 1971 og 1993.

I 2006 ble Sergej dømt til 13 års fengsel i Russland for å ha spionert på vegne av Storbritannia. Britisk politi slo dermed fast at den tidligere etterretningsoffiser var blitt utsatt for et attentat fra russerne. De siktet de påståtte russiske etterretningsoffiserene Aleksandr Petrov og Rusland Boshirov for forgiftningen.

MISTENKTE: De første to agentene som ble tatt av engelsk politi var Aleksandr Petrov og Rusland Boshirov. Foto: HO / METROPOLITAN POLICE

Nå melder Bellingcat at de har funnet navnet på en tredje russisk etterretningsagent som deltok på attentatet, Denis Vyacheslavovich Sergeev. Nettstedet skriver at han har operert under navnet Sergey Vyachaeslavovich Fedotov.

Ifølge Bellingcat har russiske myndigheter fjernet all offentlig informasjon om Sergeev, noe som kun kan gjøres av staten Russland, skal man tro nettstedet.