VENTER I «MIGRANTOASEN» ALTAR: Raul (til venstre) og Vicente venter på at dørene skal åpne klokken 16.00. De vurderer å ta sjansen og frakte narkotika for kartellene. Foto: Thomas Nilsson / VG

Trumps nasjonale krise: Disse to vil bære narkotika inn i USA

ALTAR, MEXICO (VG) Utenfor den fargerike muren ved flyktningsenteret, diskuterer de to meksikanerne Raul (36) og Vicente (27) narkotikakartellenes livsfarlige tilbud.

Publisert: 17.02.19 15:29







Dette er det Donald Trump håper å stoppe med sin nasjonale krise og mur mot Mexico:

Mot å bære en ryggsekk hver stappfull av narkotika gjennom ørkenen og inn i USA , skal disse to migrantene slippe å betale avgiften som de meksikanske kartellene krever for reisen: 7000 dollar – rundt 60. 000 kroner.

– Det er summen de ber om for at vi skal få gå inn her. Vi vurderer å jobbe for dem, sier Raul til VG.

Vicente nikker bekreftende. De har naturligvis ikke 7000 dollar. Og nå er de i meksikanske Altar, noen få kilometer unna sin store drøm, USA.

Altar, også kjent som «migrantoasen», er siste stoppested for dem som vil krysse grensen ulovlig. De er så nære, men samtidig så langt unna.

Sonora-ørkenen, som Mexico deler med Arizona, er en dødsfelle kontrollert av narkotikakartellene.

Hadde det ikke vært for kartellene, ville det vært temmelig enkelt å nå USA, selv om ørkenen er iskald på natten og glohet på dagen. Her er det bare lave barrierer og rustne, ineffektive piggtrådgjerder som viser at det faktisk er en landegrense.

Men kartellene krever opp mot 7000 dollar for å la migranter passere her. Kidnapping, trusler, voldtekt og drap er svaret hvis de prøver seg uten å bla opp.

Inne i Altars støvete sentrum får VG beskjed om å være forsiktige. Flere sidegater er kontrollert av kartellene. Det er én vei inn og ut av byen. Det er nesten folketomt.

Immigrantene er på plass, får VG vite, men de skjuler seg for både myndighetene og kartellene. På hvert gatehjørne er det små butikker og boder som selger kamuflasjeklær, ryggsekker, hansker, tøfler og middel mot slangebitt.

UTSTYRET I ORDEN: Det er flere titalls slike butikker i lille Altar. De selger kamuflasjeklær og annet som migranter som vil reise mot USA trenger. Foto: Thomas Nilsson / VG

Ingen av selgerne vil snakke med VG. Vi får lov til å ta noen bilder i en av butikkene.

Men de to meksikanerne som venter på at den katolske kirkens flyktningsenter skal låse opp dørene på ettermiddagen, åpner seg for VG.

De kom til Altar dagen før. De traff hverandre på toget. Nå er de fast bestemt på å prøve å komme seg inn i USA sammen.

Raul har seks barn i USA. Han ble deportert etter at han satt i fengsel for en forbrytelse han ikke vil fortelle VG mer om.

– Vi er her nå og må tenke på alternativene våre. Et av dem er altså å frakte narkotika for kartellene. Jeg tror på Gud. Jeg var i fengsel og jeg ba Gud om en ny sjanse. Den har jeg fått nå. Jeg kommer til å kjempe alt jeg kan for å komme meg til USA, sier Raul, som sier at han ikke drar til USA for å begå nye forbrytelser. Han sier at han jobber som rammemaker.

De mener det er enklere å krysse grensen i Altar enn i Nogales 14 mil unna, hvor det er et nesten fem meter høyt grensegjerde rundt deler av byen.

– Men det er ikke enkelt her i Altar heller, siden kartellene kontrollerer, sier Vicente, som også ble deportert fra USA. Han forteller at han ble pågrepet av ICE (toll- og immigrasjonsetaten) mens han bodde i Phoenix i Arizona.

Han er klar på hvorfor han vil tilbake til landet hvor han er uønsket.

– Det er elendig betalte jobber her i Mexico, sier han.

PREST I BYEN: Prisciliano Peraza (blå vest og caps) er Altars prest, og driver også det lokale flyktningsenteret. Her spiller han bingo med noen av de frivillige og migrantene som satser på å ta seg inn i USA ulovlig. Foto: Thomas Nilsson / VG

Den katolske presten Prisciliano Peraza har vært sjef for det lokale flyktningsenteret i 18 år. Mer enn 65 000 migranter har bodd hos ham. De siste årene har de registrert navnene på alle som bor her. Kartellene nekter migrantene som reiser å ha med ID-papirer. De siste 15 årene har flere enn 3000 mennesker omkommet i Sonora-ørkenen.

– Hovedårsaken til migrasjon er at folk sulter. Folk har ikke land. De er desperate. Det er derfor de vil reise til Amerika. Migrasjon er ingen forbrytelse. Det er en nødvendighet, sier Peraza, som er tydelig når han snakker om Donald Trump .

– En mur er meningsløs. Sult kan ikke stoppes av en mur. Den er bare ondskapsfull.

Presten påpeker at også tidligere administrasjoner, inkludert den til Barack Obama, deporterte mange migranter.

– Migranter er alltid blitt behandlet dårlig av amerikanerne. De blir ikke behandlet som mennesker, selv om de også betaler skatt når de jobber i USA, mener han.

Presten anslår at 75 prosent av dem som legger ut på reisen fra Altar, kommer frem til USA.

VG I MEXICO: Fotograf Thomas Nilsson (til høyre) og USA-korrespondent Robert Simsø. Foto: Thomas Nilsson / VG

I et nylig publisert intervju med VG, fortalte en av sjefene i Sinaloa-kartellet at de har amerikanere på den andre siden som tar imot både immigranter og dop.

– Ja, det er amerikanere som jobber for den meksikanske mafiaen. Vi jobber sammen om dette, sa kartellsjefen.