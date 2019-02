Sa han ble dopet ned og rundstjålet på Gran Canaria: Nå er han svindelmistenkt

UTENRIKS 2019-02-01T23:11:36Z

En nordmann i 40-årene hevdet overfor politiet at han hadde blitt dopet ned og frastjålet 80.000 kroner på et bordell på den spanske ferieøya. Etterforskningen viste noe helt annet.

Mannen skal ha kontaktet politiet i Puerto Rico 23. januar etter en tur på byen sør på Gran Canaria .

I forklaringen sin skal han ha sagt at han tok en drink med to kvinner som inviterte ham inn i et lokale. Etter det husker han ingenting.

I samme periode skal 8300 euro, cirka 80.000 norske kroner, ha blitt trukket fra kontoen hans. Han hevdet at noen andre hadde brukt kredittkortet hans.

Bordell

Ifølge lokale medier skal politiets etterforskning ha vist at mannen løy.

Videoopptak og avhør med vitner, i og ved lokalene som omtales som bordeller, viser at det var mannen selv som frivillig brukte sitt eget bankkort.

Politiet i Las Palmas opplyste denne uken at nordmannen nå er anmeldt for svindelforsøk.