I SNØKAOSET: NATO-generalsekretæren møter VG i Oslo fredag kveld. Foto: Mattis Sandblad, VG

Stoltenberg: NATO vil ikke svare med nye atomvåpen nå

UTENRIKS 2019-02-01T19:52:27Z

Jens Stoltenberg sier til VG at NATO ikke har noen planer om å utplassere nye landbaserte atomvåpen i Europa, etter at avtalen som forbyr mellomdistanseraketter nå faller bort etter USAs oppsigelse.

Publisert: 01.02.19 20:52

– Men vi må se på de militære konsekvensene av at INF-avtalen er i ferd med å bryte sammen, og at Russland utplasserer nye mellomdistansevåpen. Det vil vil gjøre på en grundig og forsvarlig måte, sier Stoltenberg, NATOs generalsekretær når VG møter ham i Oslo fredag kveld.

NATO har altså ikke tenkt å svare militært, i alle fall ikke umiddelbart, på de russiske missilene som USA mener er i brudd med INF-avtalen.

USA har vist til det de mener er Russlands systematiske brudd på avtalen, og en ny russisk generasjon med missiler som skal være utplassert i Europa i strid med avtalen.

Mange års resultatløse forhandlinger førte til at president Donald Trump nå har sagt opp avtalen, slik at den faller bort om seks måneder med mindre Russland og USA skulle bli enige om noe annet.

Krever troverdig forsvar

Stoltenberg sier at man nå er i en alvorlig situasjon som krever at man ikke overreagerer.

– Samtidig må vi vise fasthet fordi vi må ha troverdig forsvar, også i et Europa hvor Russland har stadig flere atomvåpen som kan nå europeiske byer, som er vanskelig å oppdage og dermed reduserer terskelen for bruk. Atomvåpen er farlige våpen, legger han til.

– Hva vil NATO foreta seg nå?

– Vi kommer til å jobbe for fortsatt rustnings-kontroll, og vurdere NATOs svar. Det arbeidet har startet.

USA og NATO står sammen

– Kan USA komme med et eget svar uten at NATO-landene er ombord?

– Nei. Amerikanerne sier klart at de ønsker å gjøre dette sammen med NATO, slik vi har samordnet oss helt siden 1987. Det ønsker vi fortsatt å gjøre. Derfor har administrasjonene til både president Obama og president Trump jobbet tett med NATO om dette over lang tid, sier Stoltenberg.

Han sier at han har selv jobbet hardt over flere år for å unngå at man kom i denne situasjonen, at avtalen faller bort. Senest da han sammen med NATOs faste råd møtte den russiske viseforsvarsministeren Sergei Ryabkov i Brussel for få dager siden.

– En nedrustningsavtale virker ikke hvis den ikke blir respektert, sier Stoltenberg.

Avviser amerikansk ansvar

– Hva sier du til de som sier at USA og Russland har likt ansvar for situasjonen med en nedrustningsavtale som er i ferd med å gå tapt?

– Det er ingen tvil om at det er Russland som har ansvaret for at denne avtalen bryter sammen, Det er ingen nye amerikanske atomvåpen i Europa. Men det er stadig flere nye russiske landbaserte atomvåpen i Europa. Det er derfor denne avtalen er i ferd med å bryte sammen. Det er ikke noe tvil om det, sier han.