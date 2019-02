Demonstranter marsjerte med russiske flagg og bilder av Boris Nemtsov med slagord som «Ikke lyv, ikke stjel». Foto: Dmitrij Serebrjakov / AP / NTB scanpix

Tusenvis marsjerer i Moskva for å minnes drept opposisjonsleder

Tusenvis marsjerte i Moskva søndag for å markere at det er gått fire år siden drapet på opposisjonsleder Boris Nemtsov.

NTB

Publisert: 24.02.19 23:53







Nemtsov, som var visestatsminister under president Boris Jeltsin ble skutt og drept 27. februar 2015 da han spaserte over en bro like ved Kreml.

Nemtsov var en krass kritiker av president Vladimir Putin, og drapet var et tungt slag for opposisjonen, som ble frarøvet en karismatisk og energisk leder.

Aktivisten Natalija Grjaznevitsj sa under marsjen at «Nemtsov var en veldig fargerik politisk skikkelse», og at dødsfallet hans hadde etterlatt seg «et tomt hull i politikken».

Opposisjonspolitikeren Ilja Jasjin sier marsjen ble arrangert både for å minnes Nemtsov og for å fremme krav om politisk reform.

– Dette er en politisk demonstrasjon mot Kremls leder Vladimir Putin og for et fritt Russland, sier han.

Opposisjonsleder Aleksej Navalnyj og hans kone Julija deltok i marsjen i Moskva søndag. Foto: Dmitrij Serebrjakov / AP / NTB scanpix

Arrangørene anslår at om lag 8.000 deltok i marsjen. En lignende marsj ble også arrangert i Sankt Petersburg.

En domstol fant i 2017 en tidligere sikkerhetsvakt fra Tsjetsjenia skyldig i drapet, mens fire andre ble dømt for medvirkning. I tillegg er Ruslan Mukhudinov, som er privatsjåføren til en av Tsjetsjenias ledende generaler, anklaget for å ha beordret drapet, og han har vært etterlyst internasjonalt siden 2015.

Familien til Nemtsov mener at de som sto bak og ga ordren, aldri er tatt. De peker på Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov og den russiske regjeringen som de virkelig skyldige.

Demonstranter bar plakater som viser russiske flagg med kulehull. Foto: Pavel Golovkin / AP / NTB scanpix