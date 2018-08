HAR TILSTÅTT: Mannen har tilstått å ha deltatt i planleggingen av et terrorangrep mot Storbritannias statsminister Theresa May. Foto: YASUYOSHI CHIBA / AFP

Mann dømt for planlagt drap på Theresa May

UTENRIKS 2018-08-31T15:29:27Z

En 21 år gammel mann har blitt dømt til minst 30 år i fengsel for å ha planlagt å drepe Storbritannias statsminister Theresa May.

Publisert: 31.08.18 17:29

Naa'imur Zakariyah Rahman (21) fra London har blitt dømt til 30 år i fengsel for å ha planlagt et terrorangrep, melder BBC .

21-åringen skal ha planlagt å drepe Storbritannias statsminister.

Ifølge Kanalen skal han ha planlagt et angrep i Downing Street, hvor May bor.

Høyesterettsdommeren Haddon-Cave sier til BBC at 21-åringen ville ha gjennomført angrepet, hadde han ikke blitt arrestert.

Rahman ble pågrepet i en aksjon med sivilt politi fra London, MI5 og FBI.

Mannen ble arrestert kort tid etter å ha mottatt en bag og klær fra sivilt politi, som han trodde var fylt med eksplosiver.

– Jeg er sikker på at Rahman hele tiden var under den oppfatning at det han mottok var ekte varer som var i stand til å forårsake alvorlig skade, sier Haddon-Cave.

Rahman har tilstått og ha deltatt i planleggingen av et terrorangrep, som var en del av en «sponsorvideo» han har filmet med en bekjent som skal ha ønsket å bli medlem av IS i Libya.