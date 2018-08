NAZIDEMONSTRASJON I DAG: Nordiske motstandsbevegelsen skal igjen marsjere i Sveriges gater i dag. Bilder er tatt under en demonstrasjon i Göteborg i september 2017. Foto: Helge Mikalsen

Nazister får demonstrere i Stockholm - politiet frykter bråk

Bare to uker før valget skal den nazistiske gruppen Nordiske Motstandsbevegelsen (NMR) demonstrere i Stockholm. Politiet har kalt inn mannskaper fra hele landet.

NMR har fått tillatelse til å demonstrere på Kungsholmen i sentrale Stockholm lørdag, ifølge Aftonbladet . Det skjer samtidig som det pågår en rekke andre arrangementer i hovedstaden.

Expressen skriver at de NMR skal marsjere fra Kungsholmen til sentrale gater i Stockholm, før de returnerer til Kungsholmen. Marsjen er forventet å starte klokken 13.

– Vi utelukker ikke at det kan bli en del uro, sier pressetalsmann for politiet i Stockholm, Lars Byström, til Expressen.

Politiet i Stockholm har bedt om bistand fra hele landet.

– I NMRs søknad har de angitt å stille med mellom 30 og 3000 personer. Vi har satt opp avsperringer rundt der marsjen skal gå. Innenfor det området er det vi som bestemmer hvem som kommer inn og ut, sier Byström.

Flere pågrepet på grensa

Sju personer er pågrepet på grensen i ulike deler av Sverige forkant av demonstrasjonen. Det bekrefter presseansvarlig Mats Eriksson i politiet i Stockholm til VG. Eriksson kan ikke svare på hvilke grenseområder det er snakk om, eller om det er norske nynazister som er pågrepet.

NMR har fått mye oppmerksomhet i Sverige den siste tiden. I Ludvika og Kungälv har de fått tillatelse til å ha daglige stands og sammenkomster i forkant av valget. På enkelte steder stiller NMR også i kommunevalget.

Under Almedalsveckan, den svenske Arendalsuka, ble fem nazister tilknyttet NMR arrestert for hets mot folkegrupper og skadeverk.

Samtidig som NMRs demonstrasjon pågår, er det ventet flere motdemonstrasjoner, skriver Expressen.

På en Facebook-side har over 3500 annonsert å være til stede for å demonstrere mot MNR. Over 1200 vemtes å møte på en annen motdemonstrasjon.

Aftonbladet skriver at i tillegg til nazistdemonstrasjonene, vil også revolusjonær kommunistisk ungdom og dyrevernsaktivister holde demonstrasjoner i hovedstaden i dag.

I en skriftlig uttalelse sier senioranalytiker ved Sikkerhetspolitiet (Säpo), Ahn-Za Hagström, at de noterer en økt aktivitet i både ytre høyre- og ytre venstre-miljøene i forkant av valget.

Hagström påpeker at økt aktivitet ikke nødvendigvis betyr at trusselen har økt.

Moderaterna vil stoppe nynazister

Ulf Kristersson, partileder i liberalkonservative Moderaterna, skriver i et debattinnlegg i Expressen at det ikke kan fortsette slik.

Videre skriver han: «Det er på tide å styrke det demokratiske samfunnets rett til selvforsvar. Med vår lovgivning hadde ikke NMRs demonstrasjon vært mulig å gjennomføre».

Kristersson mener nazister, voldelige islamister og ytre venstre utgjør en trussel mot demokratiet.

Den sittende regjeringen vil utrede et forbud mot rasistiske organisasjoner, ifølge Expressen . Moderaterna (M) vil ikke forby organisasjonene, men vil bruke lovverket til å stanse voldelige deltagere i organisasjoner av alle slag.