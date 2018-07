1 av 2 DEMONTERES: Dette satelittbildet fra 22. juli viser kraner og demonterte deler av bygningen som tidligere ble brukt til å forberede romfartøy før oppskytning. 38 North, AP

Satellittbilder viser riving av nordkoreansk testanlegg

Publisert: 24.07.18 08:27

UTENRIKS 2018-07-24T06:27:01Z

Bildene viser at to viktige strukturer ved romfartsstasjonen Sohae er i ferd med å demonteres. Det kan være et steg i retning nedrustning i henhold til forhandlingene med USA.

Satelittbildene er tatt 20. og 22. juli, og er lagt ut på nettsidene til overvåkningsgruppen 38 North .

De viser at to strukturer demonteres. Det første er en bygning der romfartøyer settes sammen før oppskytning. Det andre er et testanlegg for rakettmotorer i ballistiske missiler og romfartøyer, skriver CNN .

Romfartsstasjonen Sohae har trolig spilt en viktig rolle i utviklingen av Nord-Koreas missilprogram.

Under møtet mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un 12. juni ble de to enige om nedrustning av atomvåpen på Koreahalvøya.

– Satelittbildene tyder på et viktig første skritt mot å overholde avtalen fra Kim Jong-un, skriver senioranalytiker Joseph S. Bermudez Jr. på 38 North.

Adam Mount, direktør ved Federation of American Scientists mener demonteringen er oppmuntrende og nyttig for framtidige forhandlinger, dog er han ikke overbevist om at demonteringen peker i retning av nedrustning.

– Dette er i tråd med linjen Nord-Korea har holdt, som er at det vellykkede testprogrammet nå går over til masseproduksjon av atom- og missilsystemer, sier Adam Mount, direktør ved Federation of American Scientists.

Amerikanske medier har de siste dagene sitert anonyme kilder i Trump-administrasjonen som hevder at presidenten har uttrykt misnøye med at fremdriften i avtalen oppfattes som langsom.

Det avviser Trump i en Twitter-melding mandag.

– De falske nyhetene sier, uten å spørre meg (de bruker alltid anonyme kilder), at jeg er sint fordi det ikke går raskt nok. Feil, jeg er veldig glad!

Han understreker at det hverken er skutt opp raketter eller utført atomtester de siste ni månedene.