«VÅPENET»: Bildet til venstre skal vise lekepistolen Eric Torell hadde med seg da han møtte politiet torsdag morgen i forrige uke. Politiet opplevde situasjonen som truende og skjøt 20-åringen. Foto: PRIVAT

Aftonbladet: Politiet jaktet voldsmann da Eric (20) ble skutt – mannen satt allerede fengslet

Publisert: 06.08.18 21:22 Oppdatert: 06.08.18 23:37

Eric Torell ble skutt og drept av politiet mens de lette etter «en ekstremt farlig» voldsmann. Voldsmannen satt allerede varetektsfengslet, hevder Aftonbladet.

Ifølge den svenske avisen var politiet på jakt etter en mann i 40-årene da 20-åringen med Downs syndrom og autisme ble skutt i Vasastan i sentrum av Stockholm.

Eric Torell hadde rømt hjemmefra og hadde med seg en lekepistol av plast.

Da politiet fikk meldingen om at det gikk en bevæpnet mann rundt på plassen ble den tatt på stort alvor.

Ifølge Aftonbladet var årsaken at det har eksistert et trusselbilde mot en kvinne som har koblinger til den aktuelle adressen. Avisen skriver at mannen tidligere har blitt anmeldt for å ha truet kvinnen med skarpe våpen og sprengstoff som har blitt plassert ut.

Mannen var imidlertid ingen trussel, ettersom han allerede satt varetektsfengslet, noe han har gjort siden i vår. Det har nylig vært avholdt hovedforhandling i en sak der han er tiltalt for å grove trusler mot kvinnen politiet forsøkt å beskytte da Torell ble skutt.

– Ekstremt farlig

– Han ansees å være ekstremt farlig, og en kjenning av politiet. Han har tidligere truet med å skyte politifolk, sier en kilde til Aftonbladet.

Ifølge Dagens Nyheter hadde politiet opplysninger om at en kvinne som tidligere hadde blitt drapstruet av en voldsdømt person, bodde i kvartalet.

Expressen skriver at disse opplysningene fantes i et system kalt Storm, som politidistriktene bruker når de delegerer ut oppdrag til politipatruljene. Opplysninger om hvem som sitter fengslet ligger derimot i et annet system.

Expressen har vært i kontakt med kvinnen som er kritisk til politiets håndtering.

– Jeg håper at politiet ikke prøver å skylde på denne hendelsen. Min eks sitter fengslet, og jeg bor ikke engang der, sier kvinnen til avisen.

– Elsket av alle

Aftonbladet har snakket med statsadvokat Martin Tidén ved spesialenheten som ikke vil kommentere saken. Det vil helle ikke politiets pressetalsperson Lars Byström.

Drapet på Eric Torell har vekket reaksjoner verden over. 20-åringen var sterkt funksjonsnedsatt og på nivå med en treåring, ifølge hans mor Katarina Söderberg.

– Det går ikke an å forstå det. Han har aldri gjort en flue fortred i hele sitt liv, har moren tidligere uttalt til Aftonbladet.

Hun beskriver sønnen som en person som var «elsket av alle», og fungerte godt i sosiale sammenhenger på tross utfordringene.