MISNØYE: Forsvarsminister i Finland Jussi Niinistö, her på statsbesøk i USA, er lite begeistret for «kjøttfri dag» for finske soldater.

Raser mot vegetarmat i forsvaret: – Ingen hær kjemper på blomkålsmoothie

UTENRIKS 2018-08-26T11:34:05Z

Til høsten skal det innføres en ukentlig kjøttfri dag i kantinene hos det finske forsvaret. Det overrasker forsvarsministere Jussi Niinistö, som kaller det et «ideologisk tvangstiltak».

Publisert: 26.08.18 13:34 Oppdatert: 26.08.18 14:07

Ifølge den finske kringkasteren Yle skal soldatene fra høsten av få vegetarisk mat til minst to hovedmåltider, altså en lunsj og middag, i løpet av uken.

Det er av helse- og klimaårsaker at man nå velger å øke mengden vegetarmat på menyen, forklarer Petri Hoffren, sjef i selskapet som står for matleveranser til det finske forsvaret, til Yle.

– Klimaforandringer ligger bak. Vegetarisk mat er ikke billigere, sier Hoffren.

– Har dere hørt om proteiner og karbohydrater?

Beslutningen vekker derimot harme hos den finske forsvarsministeren, Jussi Niinistö. Han kaller tiltaket et «ideologisk tvangstiltak», og viser til at svært få soldater i forsvaret oppgir at de er vegetarianere.

– Ifølge et gammelt ordspråk marsjerer hæren på det den har i magen. Det finnes ingen hær som kjemper på krefter fra linsesuppe og blomkålsmoothie, sier Niinistö til Lännen Media .

Han har nå bedt forsvaret om å få en forklaring.

– Har dere hørt om proteiner eller karbohydrater? Soldatene trenger det. Det er greit for meg om forsvaret serverer spinatsuppe og egg, men det er ikke greit om alle tvinges til å spise det, sier ministeren til Yle.

Var planlagt i Norge

Ifølge en oversikt hos bransjemagasinet Ruotoväki er kun rundt 88 av 20.000 soldater i Finland vegetarianere, langt lavere enn hos befolkningen ellers. En gjennomgang fra finske HBL påpeker at tallene antagelig er høyere.

Vernepliktige i Finland melder for øvrig selv fra om diettbehov ved starten av tjenestegjøringen, enten de spiser vegetarisk eller vegansk.

Det var lenge et ønske om å innføre kjøttfri mandag for norske soldater, og et pilotprosjekt ble blant annet gjennomført ved Rena leir. Tiltaket stoppet imidlertid før det kom skikkelig i gang.