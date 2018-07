MØTTES I HELSINKI: Donald Trump og Vladimir Putin møttes i Helsinki 16. juli, med kun tolker til stede. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Trump utsetter Putin-møte

Publisert: 25.07.18 21:03

Den amerikanske presidenten ønsker å vente til Russland-etterforskningen til Robert Mueller er ferdig. Møtet utsettes derfor til 2019.

Det er få dager siden USAs president Donald Trump inviterte Russlands president Vladimir Putin til et møte i Washington i høst. Akkurat når møtet ville finne sted ble aldri opplyst om.

Onsdag informerer imidlertid den nasjonale sikkerhetsrådgiveren John Bolton at møtet blir utsatt.

– Presidenten tror at det neste bilaterale møtet med president Putin bør finne sted etter at Russland-heksejakten er over, så vi har blitt enige om at de vil bli på nyåret, sier han i en uttalelse gjengitt av AP .

Trump og Putin møttes i Helsinki 16. juli. Møtet ble kritisert fordi det kun var de to og tolker til stede. Det som skapte størst oppmerksomhet var imidlertid at Trump nektet å stille seg bak amerikansk etterretnings konklusjon om at Russland forsøkte å påvirke valget i 2016.

Vel tilbake i Washingtom hevdet presidenten imidlertid at han hadde uttrykt seg feil.

Den amerikanske presidenten var selv fornøyd med møtet, men uttrykte stor misnøye over pressedekningen på Twitter.

De to presidentene holdt felles pressekonferanse etter møtet. Putin uttalte blant annet at både USA og Russland ønsker at forholdet mellom de to langene skal forbedres, og at de også har et særlig ansvar, som de største atommaktene i verden.

– Den kalde krigen er over nå. USA og Russland kan løse problemene sammen, fortalte Putin.