DREPT PÅ SYKKELTUR: En gruppe på syv utenlandske syklister ble angrepet i Tajikistan søndag ettermiddag. Foto: Shamil Zhumatov / X00499

Fire utenlandske syklister drept i Tajikistan - IS hevder å stå bak

Publisert: 30.07.18 22:20 Oppdatert: 30.07.18 22:43

UTENRIKS 2018-07-30T20:20:37Z

To amerikanere, en sveitser og en nederlender på sykkeltur ble først påkjørt, for så å bli knivstukket, skutt og drept.

Tre andre turister ble også skadet i et angrep som tajikiske myndigheter ikke utelukker som terror. Etter å ha blitt kjørt over, skal turistene ha blitt angrepet med kniver og pistoler, skriver The Guardian .

Nå tar terrororganisasjonen IS på seg skyld for angrepet, melder analysenettstedet SITE Intelligence Group.

En film på sosiale medier viser hvordan en svart varebil svinger frem og tilbake for å treffe syklistene i Khatlon-regionen, sørøst for hovedstaden Dusjanbe . To av de mistenkte bak angrepet har blitt drept av sikkerhetsstyrker, mens fire har blitt arrestert, ifølge landets myndigheter.

Tajikistan er det fattigste av de sentralasiatiske eks-sovjetstatene, men har i likhet med de andre nabolandene opplevd en jevn økning av turister de seneste årene. Fra 2014 til 2015 økte turismen med 94 prosent, ifølge The Telegraph . Landet er spesielt populært for fjellturisme og sykkelturisme gjennom blant annet Pamir Highway, en av verdens mest fysisk krevende veier.

Se også: Halvparten lar terror påvirke reiseplanene

Den sekulære, autoritære regjeringen i landet har iverksatt en rekke lover i frykt for at radikal islam sprer seg i det fattige landet. Menn blir blant annet tvunget til å klippe skjegget kort og kvinner har blitt nektet å bære hodedekkende plagg, skriver Al Jazeera .

Analysenettstedet Global Risk Insight skriver imidlertid at tiltakene bare har økt misnøyen med regjeringen blant befolkningen, og at de har blitt brukt som rekrutteringsmateriale av IS og andre terrororganisasjoner. Så mange som 1100 tajikere har kjempet for IS i Irak og Syria de siste årene, ifølge analysenettstedet.