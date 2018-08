Trumps eksadvokat: Dette har han tilstått

UTENRIKS 2018-08-22T13:09:11Z

Trumps eksadvokat Michael Cohen har innrømmet til sammen åtte lovbrudd, blant annet de mye omtalte utbetalingene til pornoskuespiller Stormy Daniels og tidligere Playboy-modellen Karen McDougal.

Ingvild Silseth

NTB

Publisert: 22.08.18 15:09

Onsdag reagerte Donald Trump selv ved å gå ut mot sin tidligere advokat på Twitter:

– Dersom noen ser etter en god advokat, vil jeg sterkt fraråde dem å benytte seg av tjenestene til Michael Cohen, skriver han.

Mange stiller nå spørsmål ved hva som skjer med president Donald Trump, etter at det tirsdag ble kjent at hans tidligere advokat Michael Cohen har erklært seg skyldig i banksvindel, unndragelse av inntektsskatt og ulovlig valgkampfinansiering .

Samme dag kom også nyheten om at Trumps tidligere valgkampleder, Paul Manafort, er dømt for åtte av 18 tiltalepunkter. Rettssaken er den første knyttet til Robert Muellers Russland-etterforskning.

Den eneste måten presidenten kan fjernes på, er gjennom en riksrettssak eller at han selv velger å gå av.

At to av Trumps tidligere nære medarbeidere har erkjent og blitt dømt for lovbrudd, kan likevel påvirke presidenten negativt.

Fakta om tiltalepunktene Tirsdag 26. august erklærte Michael Cohen seg skyldig i åtte tiltalepunkter.

De første fem punktene dreier seg om skatteunndragelse i 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016. Hvert av disse punktene har en strafferamme på inntil fem års fengsel.

Punkt seks dreier seg om å ha gitt falske opplysninger til en finansinstitusjon mellom februar 2015 og april 2016. Strafferammen her er inntil 30 år i fengsel.

Punkt syv handler om en ulovlig overføring mellom juni 2016 og oktober 2016. Strafferammen for det punktet er inntil fem års fengsel.

Punkt åtte omhandler finansiering av valgkampkampanjen, og har strafferamme på inntil 5 års fengsel.

Erklærte seg skyldig

Cohen, som tidligere var en lojal støttespiller Trump, har i lengre tid vært under hardt press. Siden i vår har han blitt etterforsket av FBI for flere forhold.

Tirsdag inngikk han en avtale med føderale myndigheter, og erklærte seg skyldig i åtte tiltalepunkter:

Fem tilfeller av skatteunndragelse.

Ett tilfelle av falsk forklaring overfor en finansinstitusjon.

Ett tilfelle av unndragelse av inntektsskatt.

Ett tilfelle av å ha foretatt utbetalinger i forbindelse med valgkamp til to kvinner.

I avtalen står det at påtalemyndigheten mener Cohen skal ha mellom 51 og 63 måneders fengselsstraff, mens Cohens leir mener straffen skal ligge på mellom 46 og 57 måneder.

Dermed er den anslåtte strafferammen satt til mellom 46 og 63 måneder. En av betingelsene i avtalen er at Cohen ikke skal anke en fellende dom på mellom 46 og 63 måneder. Dommen faller 12. desember.

Avtalen omfatter ikke krav om samarbeid med den føderale påtalemyndigheten på Manhattan eller spesialetterforsker Mueller.

Den utelukker imidlertid ikke at Cohen senere kan dele informasjon med påtalemyndigheten eller spesialetterforskeren.

Omstridte utbetalinger

Da han møtte i retten tirsdag, sa Cohen at han i 2016 betalte 130.000 dollar til pornostjernen Stormy Daniels og 150.000 dollar til den tidligere Playboy-modellen Karen McDougal .

Daniels hevder hun hadde sex med Trump i 2006, bare noen måneder etter at hans kone Melania fødte sønnen deres Barron.

Ifølge McDougal hadde hun og Trump et ti måneder langt forhold samme år. Trump har benektet begge deler på det sterkeste.

De mye omtale utbetalingene til kvinnene skjedde rett før presidentvalget, og var såkalte «hysjpenger», ifølge Cohen.

Uten å nevne Trumps navn, sa Trumps eksadvokat i retten at han gjorde dette på vegne av «en kandidat til et føderalt embete».

– Summene jeg hentet fram gjennom selskapet mitt, ble siden tilbakebetalt til meg av kandidaten, sa han.

Cohens advokat Lanny Davis skrev dette i en Twitter-melding tirsdag:

– Hvis de utbetalingene var en forbrytelse begått av Michael Cohen, hvorfor skulle det ikke være en forbrytelse fra Donald Trumps side?

Det er ingen beskyldninger mot presidenten i påtalemyndighetens anklager, kontrer Trumps advokat Rudolph Giuliani i en uttalelse.

Giuliani viser til at tiltalen mot Cohen ikke inkluderer påstander om at Trump skal ha instruert Cohen om å utføre betalingene til de to kvinnene.

Kom ikke til enighet

Nærmest samtidig som nyheten om Cohen kom, falt juryens kjennelse i Paul Manafort-saken.

Presidentens tidligere valgkampleder har nektet straffskyld, men er nå funnet skyldig i åtte av 18 tiltalepunkter:

Fem tilfeller av skattesvindel.

To tilfeller av banksvindel.

Ett tilfelle av å ikke ha oppgitt en utenlandsk bankkonto.

Juryen i rettssaken, som har diskutert tiltalepunktene i fire dager, klarte ikke å komme til enighet om en kjennelse for de resterende ti punktene.

Dommeren varsler at han vil erklære behandlingene av disse tiltalepunktene for ugyldig. Påtalemyndigheten må innen 29. august avgjøre om den skal gå for ny rettssak.

Meldte seg for FBI

Manafort var kampanjesjef fra juni til august i 2016.

Han trakk seg da han ble anklaget for å ha hjulpet ukrainske myndigheter med å overføre millionbeløp til to store lobbyfirmaer i Washington i 2012.

Manafort meldte seg for FBI i oktober 2017 , da han blant annet ble anklaget for konspirasjon mot USA .

Aktoratet har ment at Manafort skjulte flere titalls millioner kroner som han skal ha mottatt for politiske konsulenttjenester i Ukraina.

Rettssaken mot Manafort er som nevnt den første i Russland-etterforskningen.

Etterforskningen skal avdekke hvorvidt Russland blandet seg inn i presidentvalget høsten 2016, for å skade kandidaturet til Hillary Clinton slik at Trumps vinnersjanser økte.

Trump: – En bra mann

Trump har gjentatte ganger omtalt Russland-etterforskningen som en heksejakt. Da han møtte pressen tirsdag ettermiddag, ønsket han ikke å svare på spørsmål om Cohen, men sa dette om Manafort-dommen:

– Paul Manafort er en bra mann. Han jobbet med Ronald Reagan og visepresident Bob Dole. Han var med mange forskjellige folk opp gjennom årene. Jeg er lei meg for dommen, sa Trump.

Han la også til at dommen ikke har noe med ham selv å gjøre.

– Ikke en heksejakt

Hverken Cohen- eller Manafort-sakene handler om russisk innblanding under valget, men de viser at Mueller ikke tar lett på sitt arbeid – og at han tiltaler andre forbrytelser som blir avdekket under etterforskningen.

– Kjennelsen mot Manafort viser at Muellers etterforskning langt fra er noen heksejakt, sier den demokratiske kongressrepresentanten Adam Schiff.

– Den viser også at Trumps kampanje og administrasjon var full av folk med en historikk preget av hensynsløse forretningsavtaler og med bånd til utenlandske interesser, fortsetter han.